ولائم الاحتفالات.. إليك طرق الوقاية من اضطرابات الهضم

تشتهر معظم الأعياد بتناول الطعام بكميات كبيرة، ما ينتج عنه زيادة في الإصابة بالانتفاخ وعدم الشعور بالراحة، ويتسبب ذلك في التأثير سلبًا على متعة الاحتفال، لذا كشف الأطباء أن هناك عدة طرق لتخفيف انزعاج المعدة في المناسبات الكبيرة، وذلك وفقًا لما ذكره "هيلث لاين".



أول هذه الطرق معرفة المحفزات لديك، وتجنّب الأطعمة التي تسبب هذا الانزعاج.



يلي ذلك الحفاظ على التوازن بين فئات الطعام، لتجمع بين النشويات والدهون باعتدال، مع البروتين والألياف والخضروات والسوائل.



و يمكن أن يعني البطن الممتلئ والثقيل المزيد من عدم الراحة، لذلك التزم بعدم تجاوز الحد الأقصى من السعرات الحرارية في وجبات الأعياد، وهو ما لا يزيد عن ألف سعرة حرارية.



على أن يكون هذا القدر الكبير الذي يحصل عليه الجسم في عشاء واحد تالياً لتخفيف الوجبات السابقة عليه، فطول فترة الانتظار بين الوجبات عامل رئيسي في تحسين الهضم.



بينما يؤدي تناول عدة وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية إلى عدم إفراغ المعدة، بما يكفي لوجبة عشاء كبيرة.



تناول الطعام ببطء



كما أن تناول الطعام ببطء من الإجراءات الهامة التي تساعدك على الاستمتاع بعشاء الاحتفالات، بينما تعطي مجالاً لعملية الهضم.

وينصح خبراء التغذية بتجنب الأطعمة التي قد تسبب الانتفاخ، مثل كميات كبيرة من الخضروات الصليبية في جلسة واحدة، مثل الملفوف أو القرنبيط.



بصيغة أخرى، "لا تتناول المزيد من الألياف أكثر مما تفعل عادةً، أو وجبات تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والصوديوم والسكر المضاف".



تفادى الدهون

ويساعد تجنب بعض الأطعمة الغنية بالدهون على تفادي عدم الراحة، مثلاً "إذا كانت كرات الجبن المحشوة بالألبان والمقرمشات من المقبلات المعتادة على مائدة العشاء في العطلات، عليك أن تمزجها مع أطعمة صحية مثل الحمص والخضروات الطازجة".

و"بدلاً من تناول طبق أرز يحتوي على نسبة عالية من النشا، تناول بعض البقول الغنية بالبوتاسيوم، وهو معدن يساعد في التخلص من الصوديوم الزائد المسبب للانتفاخ".



و"إذا قمت بزيادة تناولك للخضروات بسرعة دون التكيف مع تناول الألياف الإضافية، فقد يؤدي هذا إلى المزيد من الانتفاخ". كما يجب أن تزيد من تناولك للمياه مع زيادة تناولك للألياف، فقد يؤدي تناولها وحدها هذا إلى الانتفاخ والإمساك أيضاً".

وبشكل عام، ينصح بتناول الماء بدلاً من مشروبات الصودا، أو الكحول.