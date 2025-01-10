تأثير ارتفاع ضغط الدم على مرضى الكلى

ارتفاع ضغط الدم له تأثيرات سلبية كبيرة على مرضى الكلى، حيث يشكل حلقة مفرغة تُفاقم من مشاكل الكلى وتُسرّع من تدهور وظائفها.

ووفقًا لما جاء في صحيفة medicalxpress إليك شرح مفصل لتأثير ارتفاع ضغط الدم على مرضى الكلى

الكلى ودورها في تنظيم ضغط الدم

تؤدي الكلى دورًا حيويًا في تنظيم ضغط الدم في الجسم عن طريق

تُنظم الكلى كمية الماء والأملاح في الجسم، مما يؤثر بشكل مباشر على حجم الدم وبالتالي على ضغط الدم.

تُفرز الكلى هرمونات مثل الرينين، الذي يُساعد في تنظيم ضغط الدم عن طريق تضييق أو توسيع الأوعية الدموية.

كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الكلى؟

يُؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية الدقيقة في الكلى، وخاصةً الكبيبات الكلوية (glomeruli) وهي وحدات الترشيح الأساسية في الكلى. هذا التلف يُؤدي إلى:

تصلب الشرايين الكلوية

يُؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تصلب وتضييق الشرايين التي تُغذي الكلى، مما يُقلل من تدفق الدم إليها.

تلف الكبيبات الكلوية

يُؤدي الضغط المرتفع إلى إتلاف الكبيبات الكلوية، مما يُعيق قدرتها على تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم.

زيادة البروتين في البول (بيلة بروتينية)

يُؤدي تلف الكبيبات الكلوية إلى تسرب البروتين من الدم إلى البول، وهو مؤشر على تدهور وظائف الكلى.

تدهور وظائف الكلى بشكل تدريجي

مع مرور الوقت، يُؤدي استمرار ارتفاع ضغط الدم إلى تدهور وظائف الكلى بشكل تدريجي، وقد يصل الأمر إلى الفشل الكلوي.

الحلقة المفرغة بين ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى

يُشكل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى حلقة مفرغة، حيث يُؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الكلى، وبدوره يُؤدي تلف الكلى إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم، وهكذا تستمر الحالة في التدهور.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم على مرضى الكلى

تسريع تدهور وظائف الكلى

يُسرّع ارتفاع ضغط الدم من تدهور وظائف الكلى لدى المرضى الذين يُعانون من أمراض كلوية مزمنة.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لدى مرضى الكلى.

الفشل الكلوي

قد يُؤدي استمرار ارتفاع ضغط الدم غير المُسيطر عليه إلى الفشل الكلوي، الذي يتطلب غسيل الكلى أو زراعة الكلى.

كيفية التحكم في ارتفاع ضغط الدم لدى مرضى الكلى

يُعتبر التحكم في ارتفاع ضغط الدم أمرًا بالغ الأهمية لحماية الكلى ومنع تدهور وظائفها. يشمل التحكم في ارتفاع ضغط الدم لدى مرضى الكلى ما يلي

تغيير نمط الحياة

اتباع نظام غذائي صحي قليل الملح.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

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