أضرار كارثية لشرب الشاي من "الكاتيل".. هذا ما يحدث لجسمك

كتبت- أسماء العمدة:

عادة ما تكون غلاية الشاي الكهربائية، أو ما يعرف بـ"الكاتيل"، هي الخيار الأول لدى البعض لتحضير كوب من الشاي، دون إدراك لمخاطرها المحتملة على صحة الجسم، كما ذكر أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، معتز القيعي.

وكشف "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" أضرار الكاتيل على صحة الإنسان، وأبرز الأضرار المحتملة، وهي:

- تسرب المواد الضارة

معظم أنواع "الكاتيل" من مواد بلاستيكية أو معدنية قد تتفاعل مع الماء الساخن وتطلق مواد كيميائية ضارة، مثل البِسْفِنول أ (BPA) وغيرها، هذه المواد قد تتسرب إلى المشروب وتدخل إلى الجسم، ما يسبب أضرارًا صحية على المدى الطويل.

- تكوين رواسب ضارة

مع الاستخدام المتكرر، تتكون رواسب من المعادن الثقيلة مثل النيكل والكروم على جدران "الكاتيل"، هذه الرواسب قد تنتقل إلى الماء الساخن ومنه إلى المشروب، مما قد يؤثر على الكلى والكبد والجهاز العصبي.

- نمو البكتيريا

تتراكم البكتيريا والجراثيم في "الكاتيل" إذا لم يتم تنظيفه بشكل جيد، ما قد يؤدي إلى التسمم الغذائي وأمراض أخرى.

وقدّم أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، نصائح لتجنب الأضرار المحتملة لشرب الشاي من الكاتيل، وهي:

1- اختيار نوعية جيدة

عند شراء "كاتيل" جديد، اختر النوع المصنوع من مواد عالية الجودة وخالية من المواد الضارة.يفضل اختيار الأنواع المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

2- التنظيف المنتظم

نظف "الكاتيل" بانتظام باستخدام الخل الأبيض أو صودا الخبز لإزالة الرواسب والبكتيريا.

3- تغيير "الكاتيل" بشكل دوري

مع مرور الوقت، تتآكل المواد المكونة لـ "الكاتيل" وتصبح أكثر عرضة للتلف، لذا يُنصح بتغييره كل فترة.

4- غلي الماء أولاً

قبل تحضير الشاي، قم بغلي الماء في "الكاتيل" ثم اسكب الماء المغلي في كوب نظيف لتحضير الشاي، هذا يساعد على التخلص من أي مواد ضارة قد تكون موجودة في الماء.

واختتم "القيعي": "يجب الإبتعاد عن الغلايات المصنوعة من البلاستيكي، تكون أكثر عرضة لتسريب المواد الكيميائية الضارة، لذا تجنب استخدامه قدر الإمكان".