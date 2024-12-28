اختبار بسيط يكشف عن حالتك البدنية وصحتك العامة

ابتكر فريق من خبراء اللياقة البدنية في النرويج طريقة سهلة وسريعة لتقييم مستوى اللياقة البدنية والصحة العامة، من خلال اختبار يعتمد على الانتقال من الجلوس إلى الوقوف مع تقاطع الذراعين.

وفقًا لفريق Trim Trening Trivsel، يتطلب هذا التمرين البسيط الاعتماد على قوة الجسم الأساسية والساقين، ما يساعد على تقييم مرونة الجسم وقدرته على التحمل.

وأظهر مقطع فيديو نشر عبر "إنستغرام" كيفية إجراء الاختبار، وفق ":ديلي ميل

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يبدأ التمرين بتقاطع الذراعين أمام الصدر.

النزول إلى الأرض عن طريق الركوع أولاً.

فرد الساقين.

العودة إلى وضع الوقوف، مع الحفاظ على تقاطع الذراعين طوال العملية.

أهمية الاختبار

يهدف الاختبار إلى قياس مرونة الجسم وقوته وقدرته على تحمل الضغط، بالإضافة إلى كونه مؤشرًا لصحة القلب والأوعية الدموية، قوة العضلات، التوازن، والمرونة.

دراسة طبية منشورة في المجلة الأوروبية للوقاية من أمراض القلب أوضحت أن عدم القدرة على إتمام هذا الاختبار يزيد من احتمالية الوفاة بمعدل 7 أضعاف خلال السنوات الست التالية.

فوائد أخرى

إن النجاح في هذا الاختبار يعكس قدرة الجسم على التكيف مع تقدم العمر، كما يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة وتقليل خطر السقوط والضعف المرتبط بالعمر.

تنبيهات هامة

على الرغم من فوائده العديدة، يشير الخبراء إلى أن الاختبار ليس دقيقًا في جميع الحالات، إذ يمكن أن تؤثر إصابات العضلات والمفاصل، مثل آلام الظهر أو الإرهاق، على النتائج. لذا، يُنصح بأخذ قسط من الراحة قبل المحاولة إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية.

الدكتورة ناتالي عازار، أخصائية أمراض الروماتيزم، أكدت أهمية الحذر عند تفسير نتائج الاختبار، خاصة في حالات الإصابات أو المشاكل الصحية المزمنة.