مشكلة تحدث أثناء النوم قد تسبب السكري.. احذر

كتب – سيد متولي

مرض السكري أحد أكبر المشكلات التي يواجهها العالم، وتؤثر هذه الحالة الأيضية المزمنة على أكثر من 500 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد، ومع ذلك، هل تعلم أن بعض اضطرابات النوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري؟ أحد هذه الحالات هو انقطاع التنفس أثناء النوم، وغالبًا ما يتم تجاهل ارتباطه بمرض السكري من النوع 2.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، قد يصاب ملايين الأفراد الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم بمرض السكري من النوع 2، ومع استمرار انتشاره على مستوى العالم في الازدياد، فمن المهم فهم هذه العلاقة للتدخل في الوقت المناسب.

العلاقة بين انقطاع التنفس أثناء النوم والسكري

انقطاع النفس النومي هو حالة تجعل الأفراد يتنفسون بشكل غير منتظم، ما يؤدي إلى نوم متقطع، والشكل الأكثر شيوعًا له هو انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم (OSA)، والذي يؤثر على ما يقرب من مليار شخص في جميع أنحاء العالم، ويحدث بسبب انسداد في مجرى الهواء العلوي يعيق التنفس أثناء النوم.

ويحدث انقطاع النفس النومي المركزي (CSA)، وهو الشكل الأقل شيوعًا، عندما يفشل الدماغ في إرسال إشارات مناسبة للتحكم في التنفس، يؤدي قلة النوم الناجم عن انقطاع النفس النومي إلى تعطيل قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل فعال، ويمكن أن يؤدي نقص إمداد الأكسجين أثناء النوم أيضًا إلى مقاومة الأنسولين، ما يؤدي إلى تطور مرض السكري من النوع 2 بمرور الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب انقطاع النفس النومي السمنة، وهي عامل خطر رئيسي لمرض السكري من النوع 2.

الكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم وعلاجه

يمكن أن يؤدي العلاج في الوقت المناسب لانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم إلى تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك، فإن معالجة هذه الحالة يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية.

في الوقت الحاضر، أدت التطورات إلى ظهور أجهزة قابلة للارتداء سهلة الاستخدام توفر بيانات تم التحقق من صحتها سريريًا، يمكن مزامنة هذه الأجهزة مع تطبيقات الهواتف الذكية، ما يمنح المرضى والأطباء رؤى قيمة.

وبمجرد تشخيص الحالة، يختلف علاج انقطاع التنفس أثناء النوم حسب شدته، في الحالات الخفيفة إلى المتوسطة، أصبحت الأجهزة الفكية أو الأسنان شائعة بشكل متزايد، وتسهل هذه الأجهزة على المرضى التنفس عن طريق إعادة وضع الفك، عند استخدامها مع أجهزة مراقبة النوم القابلة للارتداء، يمكنها تحسين جودة النوم بشكل أكبر.

ولا يزال الارتباط بين انقطاع النفس أثناء النوم ومرض السكري من النوع الثاني يمثل مشكلة بالغة الأهمية ولكنها غير معترف بها، من الضروري أن يكون فحص انقطاع النفس أثناء النوم جزءًا من برامج اكتشاف مرض السكري من النوع الثاني لتحسين جودة النوم وإدارة مرض السكري، في حالة وجود صعوبات في النوم، استشر أخصائي رعاية صحية حيث قد يكون ذلك مقدمة لمشكلة أكثر خطورة.