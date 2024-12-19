مع تقدم العمر.. أطعمة تحمي المخ من مشكلة خطيرة

كشفت دراسات سابقة أن مع التقدم في العمر، يمكن أن يتراكم الحديد الذي يعتبر من أهم المعادن الهامة في الجسم بالدماغ، ما يؤثر على صحة الإدراك، وذلك وفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday.

وقد وجد باحثون من جامعة كنتاكي أن تضمين بعض العناصر الغذائية في النظام الغذائي للشخص قد يساعد في تقليل كمية تراكم الحديد في الدماغ، وهي العناصر التي تشتهر بها الحمية الغنية بمضادات الأكسدة.

ويساعد هذا في تقليل خطر إصابة الشخص بالتدهور المعرفي مع تقدم العمر.

و ركز الباحثون بشكل خاص على الحديد غير الهيمي، والذي يوجد في كل من المنتجات النباتية والحيوانية ويشكل حوالي 90% من الحديد الذي يستهلكه الشخص من خلال الطعام.

الأكسدة

وقال الدكتور فالنتينوس زاكاريو الباحث الرئيسي: "الحديد عنصر مهم، وهو أيضاً عامل مؤكسد قوي، وعندما لا يتم تنظيمه، يمكن أن يعطل العمليات الخلوية ويتلف الخلايا العصبية والخلايا الدبقية".

ويوضح زاكاريو: "للتخفيف من هذا الخطر، تخزن خلايا المخ الحديد عادة في مجمعات واقية مثل الفيريتين. عند تخزينه في هذه المجمعات، يظل الحديد آمناً وغير سام للخلية، ومع ذلك، لكي يقوم الحديد بدوره في الوظائف الخلوية، يجب إطلاقه من هذه المجمعات الواقية".

وفي هذا البحث الجديد، تابع العلماء على مدى 3 سنوات 72 من كبار السن، وتم قياس مستويات الحديد في أدمغة المشاركين من خلال تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي.

كما فحص الباحثون الأنظمة الغذائية للمشاركين، وأدائهم الإدراكي الحالي، بما في ذلك الذاكرة.

الحديد والذاكرة

وجد العلماء أن المشاركين عانوا من تراكم الحديد في كل من مناطق الدماغ القشرية وتحت القشرية على مدى السنوات الثلاث، كان لديهم تدهور في الذاكرة العرضية أو القدرة على تذكر الأحداث الماضية، وتدهور في الوظيفة التنفيذية مثل الانتباه وحل المشكلات.

مضادات الأكسدة

ومع ذلك، وجد الباحثون أيضاً أن المشاركين في الدراسة الذين كان لديهم استهلاك أساسي أعلى لمضادات الأكسدة والفيتامينات والمغذيات المخلبية للحديد والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة أظهروا تراكماً أقل بكثير للحديد في الدماغ خلال فترة السنوات الثلاث.

ويتضمن النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة: التوت، والفراولة، والأرضي شوكي، والتفاح، والسبانخ، والشوكولا الداكنة، والمكسرات، والعنب، والبروكلي، والشاي الأخضر، والشمندر (البنجر)، والبرقوق، والبقول، والأفوكادو، والحمضيات.

ويعتبر تراكم الحديد في الدماغ أثناء الشيخوخة "عملية حتمية ولكنها عملية يمكن أن تتأثر بالاختيارات الغذائية".

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