إنقص وزنك بالأكل.. 10 فواكه تساعد على حرق دهون البطن

كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر باتباع نظام غذائي متوازن، تلعب الفاكهة دورًا رئيسيًا، فهي غنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والصحة العامة أيضًا، ولكن هل تعلم أن الفاكهة يمكن أن تساعدك أيضًا في التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة؟ نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح، وفقًا للخبراء، يمكن للألياف الغنية والإنزيمات المختلفة الموجودة في الفاكهة أن تساعد بالفعل في إنقاص الوزن وحرق دهون البطن.

ما هي الطريقة الصحيحة لتناول الفاكهة؟

إذا كنت تعتقد أن شرب عصير الفاكهة يمكن أن يساعدك في إنقاص الوزن، فأنت مخطئ، وفقًا للخبراء، من المهم استهلاك محتوى الألياف الغني في الفاكهة، وللقيام بذلك، يحتاج المرء إلى مضغها أو تجنب تناول عصائر الفاكهة للحصول على أقصى فائدة، بحسب تايمز أوف إنديا.

كيف تساعد الفاكهة في إنقاص الوزن؟

تحتوي الفاكهة على سعرات حرارية منخفضة وألياف عالية، ما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول مع تقليل السعرات الحرارية الإجمالية، يمكن لحلاوتها الطبيعية أن ترضي الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية، ما يجعلها بديلا أكثر صحة.

التوت

مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت الأحمر منخفض السعرات الحرارية وعالي مضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد في عملية التمثيل الغذائي ويساعد في زيادة دهون البطن أيضًا.

الجريب فروت

قد يساعد الجريب فروت في تقليل مستويات الأنسولين وتعزيز فقدان الوزن في النهاية، هذه الفاكهة غنية أيضًا بالألياف الغذائية ومنخفضة السعرات الحرارية وبالتالي تساعد في إنقاص الوزن.

الأناناس

ثبت أن الأناناس يحتوي على البروميلين، وهو إنزيم قد يساعد في الهضم ويقلل من الانتفاخ، الألياف العالية ومحتوى الماء العالي يساعدان في إنقاص الوزن أيضًا.

البطيخ

يحتوي على سعرات حرارية منخفضة ومحتوى عالٍ من الماء، ما قد يبقيك رطبًا وممتلئًا ويساعد في إنقاص الوزن.

الأفوكادو

على الرغم من أن الأفوكادو يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنه غني بالدهون الصحية والألياف، والتي يمكن أن تساعد في التحكم في الشهية والمساعدة في إنقاص الوزن.

الكيوي

الكيوي غني بفيتامين سي والألياف، والتي يمكن أن تساعد في الهضم، وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وتعزز فقدان الوزن.

التفاح

التفاح غني بالألياف والماء، ما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وإنقاص الوزن.

الكمثرى

غنية بالألياف، ويمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع، وهي منخفضة السعرات الحرارية، والتي تساعد معًا في إنقاص الوزن.

البرتقال

غني بفيتامين سي والألياف، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتعزيز إنقاص الوزن.

البرقوق

فاكهة منخفضة السعرات الحرارية وعالية المحتوى المائي، ما يمكن أن يساعد في كبح الجوع والمساعدة في إنقاص الوزن.







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