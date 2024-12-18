5 أعراض صامتة تكشف الإصابة بمرض السكري

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأعراض غير المعروفة أن تكشف الإصابة بمرض السكري، لذلك من المهم الانتباه إليها قبل حدوث أي مضاعفات خطيرة قد تهدد صحتك.

وتختلف أعراض السكري حسب نوع المرض الذي يعاني منه الشخص، لكنها عادة ما تكون أكثر شدة في السكر من النوع الأول مقارنة بالنوع الثاني.

وبحسب موقع "كليفيلاند كلينيك"، فإن هناك بعض العلامات الصامتة التي قد تكشف الإصابة بالسكري، وتتمثل في:

الشعور بالعطش الشديد

التبول المتكرر

بطء التئام الجروح

عدم وضوح الرؤية

فقدان الوزن غير المبرر

نصائح مهمة

مراقبة مستويات سكر الدم باستمرار

الحصول على حقن الأنسولين

اختيار نظام غذائي صحي مناسب

ممارسة الرياضة.







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