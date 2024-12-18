ما هو سرطان المرارة والقنوات الصفراوية؟

- د ب أ

حذرت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان من خطورة سرطان المرارة والقنوات الصفراوية، وهو نوع نادر من الأورام الخبيثة يصيب المرارة والقنوات التي تنقل الصفراء من الكبد إلى الأمعاء.

أسباب المرض

تتعدد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض، منها

التهابات مزمنة

مثل التهاب المرارة، التهاب القنوات الصفراوية، التهاب الكبد الوبائي B وC، والتهاب القولون التقرحي (وهو التهاب مزمن يصيب القولون).

أمراض أخرى

حصوات المرارة، السكري، وتليف الكبد.

عوامل أخرى

التقدم في العمر، التدخين، الإفراط في شرب الكحول، والسمنة.

الأعراض

غالبًا ما تظهر أعراض سرطان المرارة والقنوات الصفراوية في مراحل متأخرة من المرض، مما يجعل تشخيصه وعلاجه أكثر صعوبة. من أهم هذه الأعراض

اليرقان

اصفرار الجلد وبياض العينين، مع تغير لون البول والبراز

الحكة الشديدة

خاصة في منطقة الساقين

ألم في البطن

عادةً في الجزء العلوي الأيمن

فقدان الوزن غير المبرر

مع فقدان الشهية

الشعور بالتعب والإرهاق العام

أهمية التشخيص المبكر

ينصح الأطباء بضرورة استشارة الطبيب فور ظهور أي من هذه الأعراض، حيث أن التشخيص المبكر والعلاج الفوري يزيدان من فرص الشفاء.