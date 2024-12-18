5 أشياء لا تفعلها عند الاستيقاظ صباحا.. انتبه

صباحنا يؤثر بشكل كبير على باقي اليوم، لذلك من المهم جداً أن نبدأه بشكل صحيح، إليك 5 عادات صباحية عليك تجنبها لتحسين صحتك ونشاطك وفقًا لـ timesofindia.

1- التحديق في شاشة الهاتف

الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف يعيق إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم والاستيقاظ، مما يربك ساعتك البيولوجية ويؤثر على جودة نومك.

حاول قضاء أول 30 دقيقة من يومك بعيداً عن الشاشات، مارس بعض تمارين الاسترخاء أو التأمل، أو اقرأ كتاباً.

2- القفز من السرير فوراً

قد يؤدي ذلك إلى انخفاض ضغط الدم بشكل مفاجئ، مما يسبب الدوخة والارتباك.

اجلس على حافة السرير لبضع ثوانٍ قبل الوقوف، ثم قم بتمارين الإطالة الخفيفة.

3- تخطي وجبة الإفطار

الإفطار هو الوجبة الأكثر أهمية في اليوم، فهو يمد الجسم بالطاقة اللازمة للبدء بنشاط.

تناول وجبة إفطار متوازنة تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات المعقدة والألياف.

4- شرب القهوة فور الاستيقاظ

قد يزيد من القلق والتوتر، خاصة إذا كنت تعاني من الأرق أو ارتفاع ضغط الدم.

اشرب كوباً من الماء الدافئ مع الليمون أو شاي الأعشاب.

5- عدم شرب الماء الكافي

أثناء النوم يفقد الجسم الكثير من الماء، لذلك من المهم تعويض هذا النقص.

اشرب كوباً كبيراً من الماء فور الاستيقاظ.