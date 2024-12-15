فوائد تحدث لجسمك وقلبك عند تناول القهوة صباحا

شرب القهوة في الصباح هو عادة اعتاد عليها الكثيرون، ولكن هل تعرف ما هي الفوائد الصحية التي يمكن أن تجنيها؟ إليك 3 فوائد رئيسية عند شرب القهوة صباحا، وفقا لما ورد في صحيفتي timesofindia و medicalxpress

تعزيز الطاقة والتركيز

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تعمل كمنبه طبيعي للدماغ، مما يساعد على زيادة اليقظة والتركيز وتحسين الذاكرة.

يمكن للقهوة أن تحسن المزاج وتقلل من الشعور بالتعب والإجهاد.

حماية القلب

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من التلف.

تشير بعض الدراسات إلى أن شرب القهوة باعتدال قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

حماية الكبد

قد يقلل شرب القهوة من خطر الإصابة بأمراض الكبد، بما في ذلك تليف الكبد وسرطان الكبد.