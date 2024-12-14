4 أعراض تكشف عن وجود التهابات في معدتك.. انتبه

التهاب المعدة مصطلح عام يشير غالبًا إلى حالة واحدة مشتركة: التهاب بطانة المعدة.

وينتج التهاب المعدة غالبًا عن الإصابة بالبكتيريا نفسها المسببة لمعظم قُرح المعدة، أو المداومة على تناول بعض مسكنات الألم.

كما قد يُسهم الإفراط في تناول الكحول في الإصابة بالتهاب المعدة.

وقد يحدث التهاب المعدة فجأة (التهاب المعدة الحاد) أو يظهر ببطء مع الوقت (التهاب المعدة المزمن).

وفي بعض الحالات، قد يؤدي التهاب المعدة إلى الإصابة بالقُرَح، وزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة. ولكن بالنسبة للكثيرين، لا يمثل التهاب المعدة خطورة، ويزول سريعًا مع العلاج، وفقا لما جاء في "مايو كلينك" المعني بالصحة.

الأعراض

لا يسبب التهاب المعدة ظهورَ أعراض دائمًا. وإذا سبَّب ظهورَ أعراض، فقد تشمل ما يأتي:

· الشعور بنخز أو وجع أو ألم حارق، يُسمَّى عسر الهضم، في الجزء العلوي من البطن.

· الغثيان.

· القيء.

· الشعور بالامتلاء في الجزء العلوي من البطن بعد تناوُل الطعام.

متى تزور الطبيب

إذا كنت تتقيأ دمًا، أو وجدت دمًا في البراز، أو كان البراز أسود اللون، فزُر اختصاصي الرعاية الصحية على الفور لمعرفة السبب.

عوامل الخطر

تتضمن العوامل التي تزيد خطر الإصابة بالتهاب المعدة ما يأتي:

· العدوى البكتيرية.

· الاستخدام المنتظم لمسكنات الألم.

· التقدم في العمر.