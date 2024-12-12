المرض الغامض في الكونغو.. ما أعراضه؟

- د ب أ

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن الملاريا هي السبب وراء العديد من الحالات المرضية التي سجلت مؤخرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأظهرت الاختبارات الأولية وجود الملاريا في 10 من أصل 12 عينة طبية من المرضى، مما خفف المخاوف من أن يكون مرضا غامضا، يعرف محليا باسم "المرض إكس"، هو السبب وراء زيادة الحالات هناك.

وتتشابه الأعراض الرئيسية مع أعراض الإنفلونزا، إذ يعاني المرضى من الصداع والسعال وصعوبة التنفس وفقر الدم.

وأعلنت الصحة العالمية، عن تسجيل أكثر من 400 حالة إصابة و31 وفاة منذ أكتوبر في منطقة بانزي النائية التي تقع على بعد أكثر من 700 كيلومتر من العاصمة كينشاسا، مما أثار القلق بشأن احتمال وجود مرض جديد.

وأوضح المتخصص في منظمة الصحة العالمية، عبدالرحمن محمد، من جنيف، أن عدد الحالات يتماشى مع ما يتوقع عادة في هذه الفترة من السنة، خاصة مع موسم الأمطار المستمر في المنطقة. وأضاف أن موسم الأمطار غالباً، ما يؤدي إلى زيادة في الأمراض التنفسية والإنفلونزا والملاريا.

وعلى الرغم من أنه تتم مراقبة الوضع عن كثب، لم يزد عدد الحالات بشكل هائل في فترة زمنية قصيرة، كما يحدث عادة مع مرض جديد، ومع ذلك، تستمر اختبارات العينات للكشف عن مسببات محتملة أخرى، ومن المتوقع صدور النتائج في الأيام القادمة، وفقاً للمتخصص.

القلق بشأن زيادة الوفيات

وكانت الحكومة في حالة تأهب عالية، خاصة أن معظم المتأثرين هم من الأطفال الصغار دون سن الخامسة. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعتبر سوء التغذية في المنطقة أيضاً مصدر قلق كبيراً، حيث يمكن أن يجعل الإصابات أكثر خطورة.