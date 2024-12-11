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تحمي الكبد والكلي.. 5 مشروبات تطهر الجسم من السموم

07:00 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

مشروبات

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كتب – سيد متولي

تعمل بعض المشروبات الصحية على تطهير الجسم من السموم، وهو أمر مهم للحماية من الأمراض، يتم عن طريق الكلى.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك خمسة مشروبات تطهر الجسم من السموم:

الشاي الأخضر

يحتوي على مضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين، والتي تدعم وظائف الكبد وتعزز إزالة السموم من الجسم.

مشروب الديتوكس الأخضر

مزيج من السبانخ والخيار والزنجبيل وعصير الليمون، كل منها يعزز إزالة السموم من الجسم.

مشروب الكركم

الكركم به مركب الكركمين، وهو مضاد للالتهابات ويساعد في إزالة السموم من الكبد، ويمكن أن يعزز نشاط إنزيمات إزالة السموم من الكبد، ما يدعم الجسم في إزالة السموم بكفاءة أكبر.

عصير الجزر

يطهر الجسم من السموم، كما يمكن أن يساعد في تقليل التهاب المفاصل، ومعالجة سوء الهضم، والتهاب المعدة.

ماء الزنجبيل مع الليمون

الزنجبيل والليمون مشروب قوي يخلصك من السموم، حيث يساعد الأول على تحفيز عملية الهضم وتعزيز حركة الطعام، أما الثاني غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ويدعم إزالة السموم من الكبد وتطهير الجسم بشكل عام.

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