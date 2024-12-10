فاكهة شهيرة تقوي المناعة وتكافح السرطان.. فوائدها مذهلة

كتبت- أسماء العمدة:

فاكهة القشطة، أو كما تعرف بـ"الشيريمويا"، هي ثمرة استوائية لذيذة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحتنا، ومن أبرز هذه الفوائد تأثيرها الإيجابي على جهاز المناعة، حسبما ذكر أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

كيف تعزز القشطة المناعة؟

وأضاف "صلاح" في تصريحاته لـ"مصراوي"، أنّ القشطة تعتبر مصدرًا جيدًا لفيتامين C، وهو عنصر أساسي لدعم جهاز المناعة، ويساعد على:

محاربة العدوى

يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب مسببات الأمراض، خاصة السرطان.

تقصير مدة المرض

يساعد في التعافي بشكل أسرع من نزلات البرد والأنفلونزا.

حماية الخلايا

يعمل كمضاد للسرطان، ويحمي الخلايا من التلف.

مضادات الأكسدة الأخرى

وأوضح أخصائي التغذية، أنه بالإضافة إلى فيتامين C، تحتوي القشطة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة، ومحاربة الجذور الحرة الضارة.

العناصر الغذائية الأخرى

وأشار "صلاح" إلى أنّ القشطة تحتوي على فيتامينات ومعادن أخرى مهمة للمناعة، مثل فيتامين B6 والمنغنيز، مشيرًا إلى أنّ تناول هذه الفاكهة يساعد الجسم في مقاومة الأمراض من خلال:

1- تعزيز قدرته على مكافحة العدوى.

2- تقليل خطر الإصابة بالأمراض.

3- الحفاظ على صحة الخلايا والأنسجة.