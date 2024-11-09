متى يجب القلق عند الشعور بألم في الصدر وقت السعال: ؟

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ألم الصدر المصاحب للسعال مشكلة شائعة يعاني منها الكثيرون، قد يكون هذا الألم مؤقتًا ويزول بسهولة، أو قد يكون علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة.

في هذا التقرير، سنتعرف على أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بألم في الصدر عند السعال، وكيفية التعامل مع هذه المشكلة.

أوضحت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة أن الشعور بألم في الصدر عند السعال له أسباب عدة، أبرزها مايلي:

والتهاب الشعب الهوائية الحاد، والسعال الديكي، والربو، والتهاب الجنبة (البطانة المحيطة بالرئة)، والالتهاب الرئوي، والانسداد الرئوي واسترواح الصدر (انكماش الرئتين).

وتشمل الأسباب أيضاً مرض الارتجاع المريئي، وأمراض القلب والأورام، بالإضافة إلى الإصابات مثل كسور الضلوع.

وأوضحت الجمعية أن الشعور بألم في الصدر عند السعال يستلزم على أية حال استشارة الطبيب.

وشددت على ضرورة القيام بذلك على وجه السرعة، إذا كان الألم مصحوباً بأعراض أخرى مثل البلغم الدموي ومشاكل التنفس والصفير المصاحب للتنفس والحمى الشديدة والقشعريرة، بالإضافة إلى التعب الشديد والشعور العام بالإعياء.