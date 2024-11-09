نقص الحديد.. تهديد صامت يضر صحتك ونشاطك

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فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو أحد أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا، ويؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم.

يعتبر الحديد عنصرًا أساسيًا لصحة الدم، ونقصه يؤدي إلى ضعف الجسم وتقليل قدرته على أداء وظائفه الحيوية.

في هذا التقرير ، سنتعرف على أسباب فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وأعراضه، وكيفية تشخيصه وعلاجه، بالإضافة إلى أهم النصائح للوقاية منه.

أوضحت الجمعية الألمانية لطب نقل الدم وأمراض الدم المناعية أن الحديد يتمتع بأهمية كبيرة للصحة، حيث إنه يعمل على تكوين الدم ويساعد على نقل الأكسجين الحيوي إلى أعضاء الجسم.

وأضافت الجمعية أن نقص الحديد يهاجم النساء بصفة خاصة، وذلك بسبب فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية، كما أن الاحتياج إلى الحديد يرتفع لدى النساء خلال فترتي الحمل والرضاعة الطبيعية.

وتتمثل أعراض نقص الحديد:

التعب.

والإرهاق.

والشحوب.

وصعوبة التركيز.

ارتفاع معدل الإصابة بالعدوى.

المصادر الغذائية

ولشحن مخزون الجسم من الحديد، ينبغي تناول الأغذية الغنية به، ألا وهي: البقوليات مثل العدس والفاصولياء ومنتجات الحبوب الكاملة واللحوم الحمراء والخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ.

ويساعد فيتامين C الجسم على امتصاص الحديد بصورة أفضل، لذا ينبغي تناول الأغذية المحتوية على فيتامين C مثل الفلفل الحلو والليمون والبرتقال مع الأغذية الغنية بالحديد.

وعلى العكس من ذلك، ينبغي تجنب المشروبات، التي تحد من امتصاص الحديد، مثل الشاي الأسود والقهوة، بعد تناول الأغذية الغنية بالحديد مباشرة.

وفي حالة النقص الشديد، يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على الحديد، مع مراعاة تناولها تحت رعاية الطبيب المختص.