يقوي قلبك.. نوع عصير يحارب الكوليسترول الضار ويقي من أمراض الكبد

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العصائر الطبيعية أن تقدم العديد من الفوائد الصحية لجسمك، لكن هناك عصير أخضر يمكن أن يعزز صحة القلب ويخفض ضغط الدم، وهو عصير الكرفس.

عصير الكرفس والقلب

بفضل مركبات "الفثاليدات"، يمكن للكرفس خفض ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لموقع Food-ndtv.

عصير الكرفس والضغط



إضافة الكرفس إلى نظامك الغذائي قد يساهم في تحسين صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم، بحسب دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

عصير الكرفس والكوليسترول





محتوى الألياف الموجود في الكرفس يمكن أن يساعد أيضا في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية، وبالتالي حماية القلب.

فوائد أخرى لـ عصير الكرفس



تحسين صحة الجهاز الهضمي، لاحتواءه على نسبة عالية من الألياف التى تساعد في الهضم وتمنع الإمساك.

خفض الوزن الزائد، لاحتواءه على سعرات حرارية منخفضة وألياف عالية ما قد يساعدك على الشعور بالشبع طوال اليوم.

ترطيب الجسم، بفضل النسبة الوفيرة من الماء، والألياف التي تساهم في بقاء الجسم والجلد مرطب لأطول فترة ممكنة.

تعزيز صحة الكبد بفضل مضادات الأكسدة التي تنقي الجسم من السموم.