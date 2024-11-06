هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفول بالسجق

تناول الفول بالسجق هو طبق شعبي في العديد من الثقافات، ولكنه يثير تساؤلات حول تأثيره على الصحة، حسبما ذكر الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية.

الفوائد المحتملة عند تناول الفول بالسجق صباحا

وأضاف من خلال تصريحاته لمصراوي، يوفر الفول والسجق كمية جيدة من البروتين الضروري لبناء وإصلاح الأنسجة.

الفول غني بالألياف التي تساعد على الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

يحتوي الفول على الحديد الذي يساهم في نقل الأكسجين في الجسم.

يعتبر هذا الطبق مصدراً جيداً للطاقة بسبب محتواه من الكربوهيدرات والبروتينات.

المخاطر المحتملة

الدهون المشبعة والصوديوم

السجق غني بالدهون المشبعة والصوديوم، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم عند الإفراط في تناولها.

​​​​​​​النترات

بعض أنواع اللحوم المصنعة، مثل السجق، قد تحتوي على نسبة عالية من النترات، والتي يمكن أن تتحول إلى نتريت في الجسم، وارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

الألياف والغازات

الألياف الموجودة في الفول قد تسبب انتفاخًا وغازات لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناول كميات كبيرة.

المضافات الغذائية

قد تحتوي بعض أنواع السجق على مضافات غذائية، مثل الألوان والنكهات الصناعية، والتي قد تكون ضارة بالصحة.

نصائح لتناول الفول بالسجق بشكل صحي

لا تعتمد على هذا الطبق كوجبة رئيسية بشكل يومي، بل ادخله ضمن نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة.

حاول اختيار أنواع السجق الخالية من النترات والمضافات الصناعية قدر الإمكان.

قبل طهي الفول، قم بنقعه في الماء لعدة ساعات لتقليل كمية الألياف التي تسبب الانتفاخ والغازات.

أضف إلى الطبق الكثير من الخضروات الطازجة لتزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن والألياف.

تناول هذا الطبق باعتدال، وتجنب الإفراط في تناول الدهون المشبعة والصوديوم.

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