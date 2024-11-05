كنز صحي في مطبخك.. هذه الأعشاب تذيب الدهون الثلاثية وتحمي القلب

كتبت- نرمين ضيف الله:

الكمون والكزبرة من التوابل الشائعة في مطبخنا، ويحملان فوائد صحية عديدة، خاصة لصحة القلب.

فوائد الكمون والكزبرة

تعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ التوابل مثل الكمون والكزبرة لها فوائد كبيرة لصحة القلب، إذ تساهم في إزالة الدهون الثلاثية من الشرايين.

وأضافت استشارية التغذية الحيوية في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الكمون والكزبرة يساعدان على خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، اللذين يُعدان من أهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشارت "عبدالوهاب" إلى أن هذه البهارات تحمي من تلف الأوعية الدموية؛ لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تقلل من خطر تصلب الشرايين والجلطات.

فوائد إضافية للكمون والكزبرة

- تقليل التهابات الجسم.

- تنظيم ضربات القلب.

- حماية الأوعية الدموية.

نصائح لتعزيز صحة القلب

- تناول غذاء صحي.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- التنوع في استخدام التوابل.

شرب الماء بوفرة.

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