تلاحظها عند تنظيف أسنانك.. احذر أعراض خطيرة لـ السرطان

كتب – سيد متولي

يحذر خبراء من أعراض خطيرة للسرطان، لن تلاحظها إلا عند تنظيف أسنانك.

وبحسب express، يحذر خبراء الصحة من أعراض سرطان الفم لمساعدة الناس على اكتشاف العلامات مبكرًا - والأعراض الرئيسية هي تلك التي لن تلاحظها إلا أثناء تنظيف أسنانك.

ووفقًا لمؤسسة صحة الفم البريطانية، فإن واحدًا من كل ثلاثة (31%) من حالات سرطان الفم تحدث على اللسان، العلامة التحذيرية الرئيسية التي يجب البحث عنها هي ظهور أي بقع بيضاء على لسانك أو داخل فمك.

أما العلامة الثانية الأكثر شيوعاً توجد في اللوزتين، والتي تمثل واحدة من كل خمسة (22%) من تشخيصات سرطان الفم، في حين تشمل المناطق المتضررة الأخرى الشفاه، واللثة، وسقف وأرضية الفم، والجزء الداخلي من الخدين.

كما يمكن أن يسبب سرطان الفم تقرحات في الفم لا تلتئم، وبقع حمراء أو بيضاء في الفم، وكتل أو تورمات غير عادية في الفم أو الرأس أو الرقبة.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن سرطان الفم يمكن أن يؤثر على أي جزء من فمك، ويجب عليك الانتباه لأي من الأعراض التالية:

قرحة في الفم تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع

بقعة حمراء أو بيضاء داخل فمك

كتلة داخل فمك أو على شفتيك

ألم داخل فمك

صعوبة في البلع

صعوبة في التحدث أو صوت أجش

كتلة في رقبتك أو حلقك

فقدان الوزن دون محاولة.

من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض قد تكون ناجمة أيضًا عن حالات أخرى، لكن هيئة الخدمات الصحية تنصح بإجراء فحص من قبل طبيب، لأنه في حالة اكتشاف السرطان مبكرًا يمكن أن يجعل علاجه أسهل.

ليس من الممكن دائمًا منع سرطان الفم، ولكن تناول نظام غذائي صحي يتكون من خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا، وممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة.

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