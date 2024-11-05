مع قدوم الشتاء.. 5 أكلات تشعرك بالدفء وهذا تأثيرها على الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله

مع قدوم فصل الشتاء، نبحث جميعًا عن أطعمة تساعدنا على الشعور بالدفء والراحة.

ويقول الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة هناك 5 أطعمة شتوية رائعة لها تأثير مميز على الجسم.

وأضاف في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن تلك الأطعمة تشمل ما يلي:

البروكلي

يعد من الأطعمة التي تدعم المناعة بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة.

وغني بفيتامين سى، يساهم في تعزيز جهاز المناعة وزيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء.

ويحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، مثل السلفورافان، التي تساعد في حماية الخلايا المناعية من التلف.

كما يحتوى على الألياف التى تساعد على تحسين صحة الأمعاء، مما يقوي خط الدفاع المناعي في الجهاز الهضمي.

وأيضًا يحتوى فيتامين أ وفيتامين ه‍، يلعبان دوراً في تقوية الأغشية المخاطية والجهاز المناعي.

الزنجبيل

يدعم المناعة بشكل كبير، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، ويحتوي على مركبات تساعد في مكافحة الشوارد الحرة، مما يحمي الخلايا المناعية من التلف.

كما يساعد في تقليل الالتهابات، مما يدعم استجابة الجهاز المناعي ضد الأمراض.

ويعزز تدفق الدم، مما يسهل نقل الخلايا المناعية إلى مواقع العدوى بسرعة، ويستخدم تقليدياً لتقليل أعراض البرد والسعال، ويسهم في تسريع الشفاء.

العدس

والعدس يعزز المناعة بشكل فعال بسبب احتوائه على الألياف، ويساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، مما يعزز مناعة الجسم عبر تقوية حاجز الأمعاء أمام الجراثيم.

والبكتيريا النافعة تساعد في تنشيط خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى.

السبانخ

تعتبر من الأطعمة المفيدة لدعم جهاز المناعة، حيث تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد في تعزيز المناعة، مثل فيتامين سى.

فيتامين أ

يلعب دوراً في صحة الأغشية المخاطية، التي تشكل حاجزاً أمام الجراثيم.

والحديد ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى الخلايا، مما يدعم قوة الجهاز المناعي.

وحمض الفوليك يعزز انقسام الخلايا وتكوين خلايا جديدة، وهو مهم لصحة الدم والجهاز المناعي.

والسبانخ توفر هذه المغذيات بتركيزات جيدة، مما يفيد المناعة.

الأسماك الدهنية

واختتم بدران، أن الأسماك الدهنية، مثل السلمون، والسردين، والتونة، غنية بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الجهاز المناعي وتزيد من مقاومته للالتهابات والأمراض.

مثل الأوميجا-3:

هذه الأحماض الدهنية تعمل كمضادات للالتهابات، مما يعزز الجهاز المناعي، ويحسن استجابة الجسم للأمراض، ويقلل من خطر الالتهابات المزمنة.

فيتامين د:

الأسماك الدهنية غنية بفيتامين د الذي يدعم وظائف المناعة، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، ويعزز صحة العظام والعضلات.

البروتينات عالية الجودة:

تساعد البروتينات الموجودة في الأسماك في بناء الخلايا المناعية، وتساهم في إصلاح الأنسجة، ودعم النمو العام للجسم.

وأضاف تحتوي الأسماك على السيلينيوم والزنك، وهما عنصران يساعدان في تقوية المناعة عبر تقليل الأكسدة وتعزيز مقاومة الجسم.

وأيضا على فيتامين ب١٢، يلعب دوراً في صحة الأعصاب وتكوين كريات الدم الحمراء، ويساهم في تحسين استجابة الجهاز المناعي.

ونصح بتناول الأسماك الدهنية مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع يفيد الجهاز المناعي والوقاية من العديد من الأمراض.

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