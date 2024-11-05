5 فواكه تناولها على الريق تعزز المناعة وتخفف أعراض الحساسية

كتبت- آلاء نبيل :

تعتبر الفواكه من أهم المصادر الطبيعية للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة وتساعد في تخفيف أعراض الحساسية، كما أن تناول البعض منها على الريق يمكن أن يعطي دفعة قوية لجهاز المناعة ويحمي الجسم من مسببات الحساسية.

وبحسب ما ذكره موقعي WebMD، onlymyhealth، Eatingwell، إليك أفضل الفواكه التي تعزز المناعة وتخفف من أعراض الحساسية المزعجة عند تناولها على معدة فارغة.

1- البرتقال:

البرتقال من الفواكه الغنية بفيتامين سي الذي يعزز المناعة ويحمي الجسم من الالتهابات، كما يساعد في تقليل الهستامين، وهو مادة تزيد من أعراض الحساسية.

2- التفاح:

يحتوي التفاح على الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعزز من صحة المناعة وتقويته لمجابهة الأمراض المزعجة ومنها البرد والأنفلونزا، كما أنها غنية بمادة الكيرسيتين التي تعمل كمضاد للهستامين وتقلل من أعراض الحساسية.

3- المانجو:

يعد المانجو من الفواكه الغنية بفيتامنيات متعددة ومنها سي، و أ، مما يساهم في تعزيز صحة جهاز المناعة ويحميها من الأمراض، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهابات.

4- الكيوي:

يحتوي الكيوي على نسبة عالية من فيتامين سي وفيتامين هـ، وكلاهما يعملان كمضادات للأكسدة، مما يساعد في تقوية جهاز المناعة ويقلل من الالتهابات، ويقلل من أعراض الحساسية المزعجة.

5- الأناناس:

الأناناس من الفواكه الغنية بـ إنزيم البروميلين الذي يساعد على تقليل الالتهابات وتخفيف أعراض الحساسية المزعجة، كما أنه يحتوي على كميات عالية من فيتامين سي الذي يعزز المناعة ويجعلها تعمل بكفاءة.

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