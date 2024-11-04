هل تعاني من اكتئاب مفاجئ هذه الفترة؟.. أعرف السر وراء ذلك

كتبت- آلاء نبيل:

الاضطراب العاطفي الموسمي، المعروف بـ”اكتئاب الشتاء”، هو نوع من الاكتئاب الذي يرتبط بتغير الفصول، ويظهر غالباً خلال فصل الشتاء ويختفي مع بداية الربيع. يتساءل الكثيرون عن أسبابه وكيفية تجاوزه.

بحسب موقعي “كليفلاند كلينك” و”مايو كلينك”، نستعرض أسباب اكتئاب الشتاء وأفضل النصائح للتعامل معه بشكل سليم.

أسباب اكتئاب الشتاء

1. نقص فيتامين د:

يساعد ضوء الشمس في إنتاج فيتامين د، الذي يعزز مستوى السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج. لذا فإن قلة التعرض لأشعة الشمس في الشتاء يمكن أن تؤدي إلى نقص فيتامين د، مما يؤثر سلباً على مستوى السيروتونين.

2. اختلال الساعة البيولوجية:

يؤثر قصر النهار في فصل الشتاء على الساعة البيولوجية للجسم، مما يسبب اضطرابات في النوم وتقلبات مزاجية قد تصل إلى الاكتئاب.

3. تغير مستويات الميلاتونين:

الميلاتونين هو مادة كيميائية تؤثر على جودة النوم وتحسين الحالة المزاجية. قلة التعرض للشمس قد تحفز إنتاج الميلاتونين بكثرة لدى بعض الأشخاص، مما يزيد من الشعور بالخمول والنعاس خلال فصل الشتاء.

4. زيادة الأفكار السلبية:

غالباً ما يعاني الأشخاص المصابون باكتئاب الشتاء من توتر وقلق، حيث تزداد لديهم الأفكار السلبية خلال هذا الفصل.

أعراض اكتئاب الشتاء

• الشعور المتزايد بالحزن واليأس.

• فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة سابقاً.

• تغيرات في الشهية، مثل الرغبة الزائدة في تناول الأطعمة السكرية أو النشوية، أو فقدان الشهية.

• تغيرات في الوزن، سواء زيادة أو نقصان.

• اضطرابات النوم، كالأرق أو النوم الزائد.

• الشعور المستمر بالتعب والإرهاق دون سبب واضح.

• صعوبة في التركيز وضعف الذاكرة.

• الميل للعزلة والانسحاب الاجتماعي.

نصائح لتخطي اكتئاب الشتاء والتعامل معه

1. التعرض لأشعة الشمس:

حاول قضاء وقت أطول في ضوء الشمس، إذ يساعد ذلك في تحسين المزاج خلال الشتاء.

2. ممارسة الرياضة بانتظام:

تسهم الرياضة في تحسين المزاج وزيادة إفراز الإندورفين، وهي مواد كيميائية طبيعية تقلل من الألم وتحسن المزاج، كما تساعد على تفريغ الطاقة السلبية.

3. اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن:

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، خاصة التي تحتوي على فيتامين د، يساعد في تحسين الحالة المزاجية.

4. الحصول على قسط كافٍ من النوم:

يساعد النوم الجيد في تنظيم وتحسين المزاج والوظائف المعرفية.

5. ممارسة تمارين الاسترخاء:

تشمل اليوجا وتمارين التأمل، التي تساعد في تقليل التوتر والقلق.

6. العلاج السلوكي المعرفي:

هو نوع من أنواع العلاج بالكلام، وقد أظهرت الدراسات فعاليته في علاج الاضطراب العاطفي الموسمي، إذ يوفر تأثيرات طويلة الأمد.

7. البقاء على تواصل اجتماعي:

احرص على التواصل مع العائلة والأصدقاء، وممارسة الأنشطة المفضلة بانتظام، مما يسهم في تحسين الحالة المزاجية.

8. تلقي الأدوية المضادة للاكتئاب:

قد يكون من الضروري تلقي أدوية مضادة للاكتئاب تحت إشراف طبي للتغلب على أعراض الاكتئاب.