تظهر قبل شهر من الإصابة.. أعراض لـ النوبة القلبية يتجاهلها معظم النساء

كتب – سيد متولي

حذر خبراء من أن العديد من النساء قد يتجاهلن إحدى الأعراض الأساسية، ما يجعلهن أكثر عرضة للوفاة بسبب نوبة قلبية.

كما ذكر موقع NottinghamshireLive ، يعاني معظم الأشخاص من أعراض مثل آلام الصدر أثناء الإصابة بنوبة قلبية، ومع ذلك، فإن الشعور بالحموضة المعوية والقلق و"التقلبات المزاجية" شائع جدًا أيضًا.

وبما أن هذه الأعراض قد تبدو غير خطيرة إلى حد ما، فإن النساء لا يطلبن المساعدة الطبية التي يحتجن إليها في كثير من الأحيان، والآن سلط الخبراء الضوء على عسر الهضم باعتباره أحد الأعراض الأقل شهرة للنوبة القلبية، قائلين إنه قد يشير إلى الحالة.

وكشفت دراسة نشرت في مجلة " سيركيوليشن " أن عسر الهضم من الأعراض الشائعة التي تعاني منها النساء في الشهر الذي يسبق الإصابة بالنوبة القلبية.

وأفادت حوالي 39 في المائة من النساء في الدراسة بأنهن يشعرن بعدم الارتياح قبل الإصابة بالنوبة القلبية، لكن عسر الهضم لم يكن شائعاً أثناء النوبة القلبية نفسها.

يمكن أن يكون عسر الهضم عبارة عن ألم أو انزعاج في الجزء العلوي من البطن (عسر الهضم) أو ألم حارق خلف عظم الصدر (حرقة المعدة)، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية.

وكان الهدف من الدراسة هو وصف أعراض مرض القلب التاجي بدقة لدى النساء، وتطوير فهم أعمق لعلامات التحذير.

وقال الباحثون: "إن الوصف الحالي للأعراض القلبية "النموذجية" يعتمد في المقام الأول على تجربة البيض في منتصف العمر".

ويساهم هذا في "سوء الفهم بين الأطباء والأفراد العاديين، ويؤدي إلى تشخيص غير دقيق، ويؤدي إلى تأخير النساء في طلب العلاج".

وأضافوا أن الأبحاث السابقة وجدت أن ما بين 85 إلى 90 في المائة من النساء أبلغن عن عدة أعراض قبل الإصابة بالنوبة القلبية.

أفادت النساء عن الأعراض التالية في الشهر الذي سبق الإصابة بالنوبة القلبية:

تعب غير عادي (71 بالمائة).

اضطراب النوم (48 بالمائة).

ضيق في التنفس (42 بالمائة).

عسر الهضم (39 بالمائة).

القلق (36 بالمائة).

وقد شعرت النساء بهذه الأعراض أثناء الإصابة بالنوبة القلبية:

ضيق في التنفس (58 بالمائة).

ضعف (55 بالمائة).

تعب غير عادي (43 بالمائة).

العرق البارد (39 بالمائة).

- الدوخة (39 بالمائة).

تقول مؤسسة القلب البريطانية إن النساء أكثر عرضة بنسبة 50% للتشخيص الخاطئ لمشكلات القلب مقارنة بالرجال.

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF)، تتضمن طرق تقليل خطر الإصابة بالنوبة القلبية ما يلي:

الحفاظ على النشاط - والذي ثبت أنه يعزز الطاقة والنوم ونوعية الحياة

الحفاظ على وزن صحي ونظام غذائي صحي - سيساعد ذلك على تحسين صحتك العامة ومنع الضغط الإضافي على قلبك

الإقلاع عن التدخين

التحكم في ضغط الدم المرتفع ومستويات الكولسترول ومستويات السكر في الدم (إذا كنت تعاني من مرض السكري).

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