مفعوله سحري.. نوع خضروات يدعم صحة المرأة ويحميها من الأمراض

كتبت- شيماء مرسي:

يُعتبر الحديد ضروريًا للنساء، كونه يساعد في منع فقر الدم عبر تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

وكشف موقع "هيلث" عن تأثير تناول السبانخ على صحة المرأة، وفوائده المتعددة.

حمض الفوليك (فيتامين ب9):

يعدّ حمض الفوليك أساسيًا للنساء الحوامل، إذ يدعم نمو الجنين ويقلل من خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي، وتحتوي 100 جرام من أوراق السبانخ على 165 ميكروجرام من حمض الفوليك.

الكالسيوم:

تحتوي السبانخ على 99 ملجم من الكالسيوم، ما يجعلها مهمة للحفاظ على صحة العظام ودعم وظيفة العضلات لدى النساء.

المغنيسيوم:

يساهم المغنيسيوم في تنظيم وظائف العضلات والأعصاب، ومستويات السكر في الدم، وضغط الدم، وهو مهم أيضًا لصحة العظام.

فيتامين ك:

يعتبر هذا الفيتامين ضروريًا لتخثر الدم وصحة العظام، ويوجد بكميات كبيرة في السبانخ، ما يجعلها مصدرًا مهمًا للنساء اللواتي يحتجن إلى كمية كافية من هذا الفيتامين لدعم صحة العظام.

فيتامين أ:

يدعم هذا الفيتامين جهاز المناعة، وصحة الرؤية، والجلد، وهو مهم للنساء اللاتي يرغبن في الإنجاب.

فيتامين سي:

يعدّ فيتامين سي مضاد أكسدة قويًا يعزز جهاز المناعة، ويدعم تكوين الكولاجين وامتصاص الحديد، ما يجعله مفيدًا للنساء بصفة خاصة.

اللوتين:

اللوتين هو أحد مضادات الأكسدة التي تدعم صحة العين وتحمي من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو مفيد للنساء مع تقدمهن في العمر.

البوتاسيوم:

يساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وهو مهم بشكل خاص للنساء بعد انقطاع الطمث.

المنجنيز:

يُعدّ المنجنيز ضروريًا لتكوين العظام ودعم العمليات الأيضية، إذ يسهم في تقوية العظام وتنظيم مستويات السكر في الدم.

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