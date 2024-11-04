4 فيتامينات ومعادن ضرورية لـ كبار السن

مع التقدم في العمر، تتغير احتياجات الجسم من العناصر الغذائية، فما كان يكفي في العشرينات من العمر قد لا يكون كافيا في الستينات، لذلك، من الضروري أن يهتم كبار السن بشكل خاص بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية لضمان صحة جيدة، وفقا لموقع "CNET".

لماذا يحتاج كبار السن إلى المزيد من الفيتامينات؟

كبار السن أكثر عرضة لنقص بعض الفيتامينات والمعادن مقارنة بالشباب، وذلك بسبب تغييرات في عملية الهضم، أو تناول أدوية معينة، أو قيود غذائية.

الفيتامينات والمعادن الأساسية لكبار السن

يوصي الخبراء بالتركيز على الفيتامينات والمعادن التالية للحصول على شيخوخة صحية:

المغنيسيوم

يؤدي المغنيسيوم دورا مهما في العديد من وظائف الجسم، من صحة العضلات إلى تنظيم السكر في الدم.

فيتامينات B

مجموعة فيتامينات B، وخاصة فيتامين B12 والفولات، ضرورية لتكوين خلايا جديدة والحفاظ على صحة الأعصاب.

الكالسيوم

يعد الكالسيوم أساسياً لصحة العظام والأسنان، ويُسهم في عمل العضلات بشكل صحيح.

فيتامين D

يعمل فيتامين D مع الكالسيوم لتعزيز صحة العظام ومنع الكسور لدى كبار السن.

أعراض نقص الفيتامينات والمعادن

تظهر أعراض نقص الفيتامينات والمعادن بشكل تدريجي وقد تشمل:

التعب والإرهاق.

ضعف العضلات.

مشكلات في الهضم.

تغيرات في المزاج.

ضعف المناعة.

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