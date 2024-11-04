3 أطعمة لتعزيز صحة الأمعاء- تناولها فورا

لا يمكن اغفال أهمية صحة الأمعاء في الحفاظ على صحة الجسم العامة، فالأمعاء ليست مجرد قناة هضمية، بل هي بمثابة مصنع حيوي ينتج العديد من المواد الكيميائية والهرمونات التي تؤثر على كل شيء بدءًا من المزاج إلى المناعة، وفقا لموقع "Surrey Live".

مشكلات صحية ناجمة عن سوء صحة الأمعاء

يمكن أن تؤدي صحة الأمعاء السيئة إلى مجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك:

اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل آلام المعدة، والانتفاخ، والإمساك، والإسهال.

مشكلات النوم.

ضعف الجهاز المناعي.

أطعمة لتعزيز صحة الأمعاء

يوصي الدكتور كاران راجان، خبير التغذية، بإضافة الأطعمة التالية إلى النظام الغذائي لتحسين صحة الأمعاء وزيادة تناول البروتين:

الخميرة الغذائية

تتميز بنكهة تشبه الجبن وتحتوي على فيتامينات B التي تدعم صحة الأمعاء، كما أنها غنية بالبروتين والألياف.

الزبادي اليوناني

يتميز بكثافة بروتينية عالية ويحتوي على بروبيوتيك طبيعي يُسهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

فول الصويا الأخضر

مصدر غني بالبروتين والألياف، كما يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في تقليل الالتهاب.

فوائد هذه الأطعمة لصحة الأمعاء

تعمل هذه الأطعمة في زيادة تناول البروتين اللازم لبناء وإصلاح الأنسجة.

تحتوي أيضا على بروبيوتيك وألياف بريبايوتيك التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تساعد مركبات مضادة الأكسدة الموجودة في هذه الأطعمة في تقليل الالتهاب في الأمعاء.

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