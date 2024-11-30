4مشروبات طبيعية تهدئ حرقة المعدة
حرقة المعدة من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، وتسبب انزعاجًا كبيرًا.
وهناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراضها، إليك 4 مشروبات فعالة، وفق "هيلث لاين":
1. شاي الزنجبيل:
يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتقلصات، مما يساعد على تهدئة المعدة وتقليل إنتاج حمض المعدة.
2. الحليب:
يعمل الحليب كطبقة واقية للمريء، مما يساعد على تخفيف تهيجه.
3. عصير الألوفيرا:
الألوفيرا معروفة بخصائصها العلاجية للجلد والجهاز الهضمي، وتساعد على تهدئة تهيج المعدة.
4. ماء جوز الهند:
ماء جوز الهند غني بالكهارل ويساعد على ترطيب الجسم وتقليل الحموضة.
نصائح إضافية للتخفيف من حرقة المعدة:
تجنب الأطعمة الحارة والحمضية: مثل القهوة، الشاي، الكحول، الأطعمة المقلية، والتوابل الحارة.
تناول وجبات صغيرة ومتكررة: بدلاً من وجبتين كبيرتين، تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم.
ارتداء ملابس فضفاضة: تجنب الملابس الضيقة التي تضغط على المعدة.
الابتعاد عن التدخين: التدخين يزيد من إنتاج حمض المعدة.
فيديو قد يعجبك: