حرقة المعدة من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، وتسبب انزعاجًا كبيرًا.

وهناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراضها، إليك 4 مشروبات فعالة، وفق "هيلث لاين":

1. شاي الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتقلصات، مما يساعد على تهدئة المعدة وتقليل إنتاج حمض المعدة.

2. الحليب:

يعمل الحليب كطبقة واقية للمريء، مما يساعد على تخفيف تهيجه.

3. عصير الألوفيرا:

الألوفيرا معروفة بخصائصها العلاجية للجلد والجهاز الهضمي، وتساعد على تهدئة تهيج المعدة.

4. ماء جوز الهند:

ماء جوز الهند غني بالكهارل ويساعد على ترطيب الجسم وتقليل الحموضة.

نصائح إضافية للتخفيف من حرقة المعدة:

تجنب الأطعمة الحارة والحمضية: مثل القهوة، الشاي، الكحول، الأطعمة المقلية، والتوابل الحارة.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: بدلاً من وجبتين كبيرتين، تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم.

ارتداء ملابس فضفاضة: تجنب الملابس الضيقة التي تضغط على المعدة.

الابتعاد عن التدخين: التدخين يزيد من إنتاج حمض المعدة.