تريد قلبا سليما؟.. 10 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها فورا

كتب – سيد متولي

هناك بعض الأطعمة والمشروبات الشهيرة التي يجب عليك تجنبها أو التقليل من تناولها إذا كنت تريد الحفاظ على صحة قلبك .

وأدرج الدكتور لوت، وهو أخصائي الوخز بالإبر في مدينة نيويورك ولديه أكثر من 300 ألف متابع على تيك توك، 12 طعاما تهدد صحة القلب والأوعية الدموية لدينا، في مقطع فيديو بعنوان: " الأطعمة التي يمكن أن تلحق الضرر بقلبك".

أولًا، كانت "الخضروات المعلبة"، والتي قد تحتوي على مستويات عالية من الملح والسكر المضافين إليها، الفاكهة والخضروات الطازجة هي دائمًا الخيار الأفضل.

وأشار الدكتور لوت أيضًا إلى "الحساء المعلب" بسبب محتواه من الصوديوم، والذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

ألقى الدكتور لوت نظرة ناقدة على "الأرز الأبيض"، وهو عبارة عن حبوب مكررة، تقوم أجسامنا بتحويل الحبوب المكررة إلى سكر، والذي يتم تخزينه بعد ذلك على شكل دهون، كما ذكر "الشراب" و"زينة الكعك"، وكلاهما يحتويان على كميات كبيرة من السكر.

وسلط الدكتور لوت الضوء على "اللحوم المصنعة"، المحملة في كثير من الأحيان بالملح والدهون المشبعة، إلى جانب "الخبز الأبيض"، والذي، باعتباره من الكربوهيدرات المكررة، يضر بقلبك بنفس الطريقة مثل الأرز الأبيض.

كما أدرج لوت "مشروبات الطاقة" أيضا ضمن القائمة، إذ إن محتواها من الكافيين قد يتسبب في ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم.

حتى "التوابل" التي تبدو غير ضارة مثل الكاتشب تشكل خطورة بسبب محتواها العالي من السكر والملح، والملح، الذي أشار إليه الدكتور لوت على وجه التحديد، مضر بالقلب لأنه يرفع ضغط الدم.

وأخيراً، حذر الدكتور لوت من "المعجنات"، التي عادة ما تكون عالية السعرات الحرارية والدهون بسبب محتواها من الزبدة والسكر.

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