تظهر عند الذهاب إلى النوم.. احذر علامتين قد تكشفان مرضا قاتلا

كتب – سيد متولي

يحث خبراء الصحة الناس على الانتباه إلى عَرَضين يظهران في الليل، حيث يمكن أن يكونا بمثابة إشارات تحذيرية لمرض مميت محتمل، إذا كنت تعاني بانتظام من هذه المشكلات غير المبررة، فقد تكون هذه علامة على الإصابة بالسرطان.

وفقا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن الأرق والتعرق الشديد أثناء الليل يمكن أن يكونا أحد أعراض هذا المرض، بحسب express.

ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن العديد من الأشخاص يعانون من هذه المشاكل وليس لديهم سرطان - حيث أن لديهم العديد من الأسباب المحتملة.

ولكن إذا لاحظت شيئًا غير معتاد بالنسبة لك، مثل الأرق المفاجئ أو التعرق الليلي، فيجب عليك طلب المساعدة الطبية.

وتقول المؤسسة: "من المهم أن تكون على دراية بما هو طبيعي بالنسبة لك وأن تتحدث إلى طبيبك إذا لاحظت أي تغييرات غير عادية أو أي شيء لا يختفي، يمكن أن يساعد هذا في تشخيص السرطان في مرحلة مبكرة، عندما يكون العلاج أكثر احتمالية للنجاح".

الأرق

الأرق، أو صعوبة النوم، هو عندما تجد صعوبة في النوم والبقاء نائماً في الليل، وتستيقظ مبكرا جدا في الصباح.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن واحدًا من كل ثلاثة منا سيواجه مشاكل في النوم مرة واحدة على الأقل في حياته، قد يكون هذا نتيجة لعدد لا يحصى من الأسباب مثل التوتر أو القلق أو المرض أو الإصابة، ويصنفه مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة كأحد الأعراض المحتملة للسرطان.

وتوضح المؤسسة، أن الأرق قد يكون نتيجة لأعراض أخرى للسرطان مثل الألم أو المرض، ولكنها قد تكون أيضًا أحد الآثار الجانبية للعلاج أو تحدث بسبب القلق أو التوتر أو الاكتئاب بعد التشخيص.

تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "إذا كنت تعاني من الأرق بشكل متكرر، فقد يؤثر ذلك على حياتك اليومية، فقد تشعر بالتعب الشديد وانخفاض الطاقة. وقد تعاني أيضًا من ضعف التركيز والانفعال، وقد تشعر بعدم القدرة على التكيف".

التعرق الشديد أثناء الليل

ليس من غير المألوف أن تتعرق قليلاً أثناء الليل، قد يكون هذا بسبب درجة الحرارة أو النوم بجوار شريك.

ومع ذلك، تحث المؤسسة الناس على طلب المشورة إذا كنت تعاني من "تعرق ليلي شديد وغارق"، أو حمى غير مبررة.

يمكن لبعض أنواع السرطان مثل سرطان الغدد الليمفاوية أن تسبب التعرق في حد ذاتها.

يمكن أن يكون أيضًا أحد الآثار الجانبية للأدوية أو العدوى.

تشمل الأعراض العامة الأخرى للسرطان، كما أدرجتها مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، ما يلي:

تعب

نزيف أو كدمات غير مبررة

ألم أو وجع غير مبرر

فقدان الوزن غير المبرر

كتلة أو تورم غير عادي في أي مكان.

إذا واجهت أي أعراض غير مبررة، يجب عليك التحدث إلى طبيب.

اقرأ أيضا:

لا يقدر بثمن.. طعام في عشائك يحمي من الجلطات ويخفض الكوليسترول

3 أعضاء في جسمك يمكن العيش بدونها.. لن تتوقعها

عدو خفي في بيتك.. 3 مشروبات ترفع السكر والضغط معا

احذر تناول هذه الأطعمة ليلا.. تسبب ضيق الشرايين

4 علامات منبهة لفقر الدم الحاد.. اذهب إلى الطبيب فورا في هذه الحالة