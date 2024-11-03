يطهر الكبد والكلي من السموم.. مشروبات تقلل ضعط الدم

كتب – سيد متولي

تطهير الكبد من السموم أمر مهم للغاية من أجل تعزيز صحة هذا العضو المهم في الجسم، وتجنب أمراض مثل الكبد الدهني.

والكبد يعمل على إزالة السموم من الجسم، لكن عندما تتراكم عليه الدهون، فإنه يكافح للعمل، ما يؤدي إلى الالتهاب وزيادة خطر التعرض لمشكلات صحية أخرى.

ووفقا لموقع تايمز ناو، فإن هناك نوع عصير يمكن أن يطهر الكبد من السموم، وهو مكون من أربعة مكونات يجب دمجها معا، وتتمثل في:

كوب ماء

الماء يخفف الدم، ويساعد في الترشيح، والتخلص من الفضلات، ما يقلل من عبء العمل على كل من الكبد والكلى.

كوب لبن رائب

اللبن الرائب غني بالبروبيوتيك، وقد يقلل من تراكم الدهون حول الكبد.

كوبان من ماء الكرنب

الكرنب به مركب طبيعي يسمى الإندول، يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ويمكن أن تساعد في حماية خلايا الكبد، وإزالة السموم.

كوب توت أزرق

التوت الأزرق يحتوي على مركبات البوليفينول، والتي تحمي من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

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