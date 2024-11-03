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ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب والبيض معا؟.. مفاجأة

03:00 م الأحد 03 نوفمبر 2024

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كتبت- أسماء العمدة:

لا شك أن مزيج الحليب والبيض مصدرًا للبروتين الكامل، إذ يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء وإصلاح الأنسجة.

فوائد تناول الحليب والبيض معًا

أوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن كلاً من الحليب والبيض يوفران بروتينًا كاملاً يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، التي يحتاجها الجسم لبناء وإصلاح الأنسجة.

الكالسيوم وفيتامين د

وأضاف "القيعي"، لـ"مصراوي" أن الحليب مصدر غني بالكالسيوم الذي يساهم في تقوية العظام والأسنان، في حين يساعد فيتامين د على تحسين امتصاص الكالسيوم في الجسم.

الفيتامينات والمعادن

وأشار إلى أن البيض يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين B12، والحديد، والفوسفور.

هل هناك أي مخاطر؟

وبين أنه يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البيض أو منتجات الألبان، وفي هذه الحالة يجب تجنب تناول هذه الأطعمة.

مشاكل هضمية

وتوقع أن يواجه البعض صعوبات هضمية عند تناول كميات كبيرة من الألبان أو البيض، لكن هذه الحالة تختلف من شخص لآخر.

الاعتدال

واحتتم بالإشارة إلى أنه على الرغم من الفوائد العديدة، ينصح بتناول الحليب والبيض باعتدال، كجزء من نظام غذائي متوازن.

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