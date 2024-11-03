عانت من هذه الأعراض.. امرأة تكتشف إصابتها بسكتة دماغية

كتبت- شيماء مرسي

كشفت امرأة بريطانية أصيبت بـ سكتة دماغية صغيرة أثناء المشي مع كلبها عن علامة تحذيرية مبكرة.

وتكون النوبات الإقفارية العابرة، المعروفة أيضا باسم TIAs أو السكتات الدماغية الصغيرة في الغالب مؤقتة ولا تسبب عادة آثارا جانبية دائمة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ولأن هذه النوبات قد تظهر أعراض مختلفة تماما عن السكتات الدماغية العادية، فقد لا يدرك العديد من الأشخاص أنهم أصيبوا بها.

وقالت جيني أندرهيل: "لم أستطع التحدث أو القراءة، لذا نصحني زوجي باستشارة الطبيب فورا".

وتم تشخيص إصابتها بنوبات نقص التروية العابرة بعد إجراء تخطيط كهربائي للقلب وتصوير بالرنين المغناطيسي.

وأضافت: "أنا الآن أتناول أدوية لتقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية كاملة".

والسكتات الدماغية الصغيرة تحتاج إلى عناية فورية مثل السكتات الدماغية الكاملة لأن الانقطاع المؤقت لتدفق الدم والأكسجين إلى المخ، غالبا ما يكون سببه جلطات الدم.

وغالبا ما تكون أعراضها مشابهة جدا للسكتات الدماغية، ولكن على عكس السكتة الدماغية، لا تترك أي ضرر أو أعراض دائمة.

وتتشابه أعراض السكتة الدماغية مع مشكلات صحية أخرى أخرى مثل تدلي الوجه، وعدم القدرة على الابتسام أو رفع الذراعين، وعدم وضوح الكلام.

وتعتبر النوبة الإقفارية العابرة علامة تحذيرية أن المرضى قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بسكتة دماغية في المستقبل.

وهي عبارة عن اضطراب مؤقت في تدفق الدم والأكسجين إلى المخ، وغالبا ما يكون سببه جلطات الدم.

وغالبا ما تكون أعراضها مشابهة جدا للسكتات الدماغية، ولكن لا تترك أي ضرر أو أعراض دائمة.

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