ما العلاقة بين انقطاع التنفس أثناء النوم والخرف؟

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعتي ميتشيغان وكاليفورنيا أن الأشخاص المصابين بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

وقارن الباحثون في الدراسة بيانات الفحص المعرفي مع استطلاعات صحة النوم التي ملأها أكثر من 18500 شخص، وفقا لموقع "هيلث داي".

وأظهرت النتائج أن الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو أكثر، والذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بعلامات أو تشخيص الخرف، في الأعوام اللاحقة.

وكانت احتمالات ظهور الخرف على النساء المصابات بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، المعروف أو المشتبه به، أعلى منه لدى الرجال.

ووجد الباحثون أن معدل الخرف بين الرجال انخفض مع التقدم في العمر، في حين زاد لدى النساء مع تقدمهن في السن.

ولم تتضح أسباب هذه الظاهرة، لكن أحد الباحثين، يعتقد أن تغيرات هرمون الاستروجين أثناء الانتقال إلى انقطاع الطمث قد تؤثر على الدماغ.

وقال الباحثون: "خلال ذلك الوقت، تكون النساء أكثر عرضة لتغيرات الذاكرة والنوم والمزاج التي قد تؤدي إلى التدهور المعرفي".

وقد أظهرت أدلة بحثية سابقة أن انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم يزيد بشكل كبير بعد انقطاع الطمث.

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