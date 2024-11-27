5 مشروبات ساخنة لمواجهة نزلات البرد الشتوية
نزلات البرد الشتوية قد تسبب الكثير من الانزعاج، ولكن هناك العديد من المشروبات الساخنة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض وتعزيز جهاز المناعة.
إليك 5 مشروبات ساخنة مثالية لمواجهة نزلات البرد، وفق هيلث لاين :
1. شاي الزنجبيل:
· الفوائد: يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يساعد على تقليل الاحتقان وتخفيف السعال.
· طريقة التحضير: اغلي قطعة من الزنجبيل الطازج في الماء، ثم أضف العسل والليمون حسب الرغبة.
2. شاي البابونج:
· الفوائد: يساعد البابونج على تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف التوتر، مما يعزز النوم والاسترخاء.
· طريقة التحضير: اغلي أزهار البابونج الجافة في الماء، ثم صفيها وشربها دافئة.
3. شاي النعناع:
· الفوائد: يساعد النعناع على فتح الشعب الهوائية وتخفيف احتقان الجيوب الأنفية.
· طريقة التحضير: اغلي أوراق النعناع الطازجة في الماء، ثم أضف العسل حسب الرغبة.
4. حساء الدجاج:
· الفوائد: يحتوي حساء الدجاج على مكونات تساعد على تخفيف الاحتقان وتقليل الالتهاب.
· طريقة التحضير: يمكن تحضير حساء الدجاج في المنزل باستخدام الدجاج والخضروات الطازجة.
5. عصير الليمون الدافئ بالعسل:
· الفوائد: يعتبر هذا المشروب غنيًا بفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة، كما أن العسل له خصائص مضادة للبكتيريا.
· طريقة التحضير: عصر ليمونة في كوب من الماء الساخن، ثم أضف ملعقة كبيرة من العسل.
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