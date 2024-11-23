احرص عليها.. أطعمة وفواكه تحافظ على نظافة شرايينك

كتبت- نرمين ضيف الله

قلبك هو مضخة تعمل على استمرار تدفق الدم عبر شبكة من الأوعية الدموية يبلغ طولها 60 ألف ميل في جسمك.

مع كل نبضة قلب، يتم دفع الدم عبر هذا النظام المعقد لتوصيل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الأعضاء والأنسجة.

أطعمة مفيدة للقلب، وفقًا "clevelandclinic".

السمك

تعمل أحماض أوميجا 3 على الحماية من تراكم اللويحات الشريانية عن طريق خفض مستويات الدهون الثلاثية وزيادة نسبة الكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) في الدم.

ومن أهم المصادر البحرية:

سمك السلمون .

سمك مملح.

سمكة الهلبوت.

تونة.

سمك السلمون المرقط.

المكسرات والبذور

. توفر مجموعة متنوعة من البذور أيضًا الفوائد المضادة للالتهابات لحمض ألفا لينولينيك، بما في ذلك:

بذور الكتان .

بذور الشيا .

بذور اليقطين.

بذور القنب .

الفواكه

هناك العديد من الفواكه الأخرى يمكنها أيضًا حماية قلبك.

وتتضمن القائمة ما يلي:

التفاح .

الحمضيات (مثل البرتقال).

العنب.

مانجو .

الكمثرى.

رمان .

الخضراوات

"تناول قوس قزح" عبارة ملونة تُستخدم غالبًا لتشجيع اختيار الأطعمة الصحية، فكل لون من الألوان يوفر أيضًا مغذيات نباتية ومضادات أكسدة مختلفة لتعزيز صحة القلب.

لذا، يمكنك تناول ما يلي للحفاظ على صحة قلبك والشرايين مثل: ( الجزر ، أو البطاطا الحلوة، أو القرع الجوزي، الفلفل الأصفر.