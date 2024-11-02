5 علامات تكشف إصابتك بأمراض الكلى.. احذرها قبل فوات الأوان

كتبت- أسماء العمدة:

الكلى من الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، كونها تعمل عىل تنقية الدم والتخلص من الفضلات والسوائل الزائدة.

وعندما تتضرر الكلى، قد تظهر بعض الأعراض التي تدل على وجود مشكلة، وفقًا لما ذكره سعيد شلبي، استشاري الكبد.

وأوضح "شلبي" 5 من أهم الأعراض التي تكشف إصابتك بأمراض الكلى:

- كثرة التبول

قد تشعر بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر، خاصةً في الليل هذا قد يكون بسبب عدم قدرة الكلى على تركيز البول بشكل صحيح.

- صعوبة في التبول أو ألم أثناء التبول

قد يصاحب التبول ألم أو حرقان، وقد تلاحظ وجود دم في البول.

- تورم في القدمين والكاحلين

عندما لا تعمل الكلى بشكل جيد، تتراكم السوائل في الجسم مما يؤدي إلى تورم في الأطراف السفلية.

- الشعور بالتعب والإرهاق

قد تشعر بالتعب الشديد والإرهاق حتى بعد قليل من النشاط، وذلك بسبب تراكم السموم في الجسم وعدم قدرة الكلى على إزالتها.

- فقدان الشهية والغثيان

قد يؤدي تلف الكلى إلى فقدان الشهية والغثيان والقيء.

أسباب تلف الكلى

- ارتفاع ضغط الدم

الضغط المرتفع يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في الكلى.

- داء السكري

يزيد السكر في الدم من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

- التهابات المسالك البولية المتكررة

قد تؤدي إلى تلف الكلى على المدى الطويل.

- حصوات الكلى

قد تسد الحالب وتمنع تدفق البول.

- الأمراض الوراثية

بعض الأمراض الوراثية تؤثر على وظائف الكلى.

- كيف يتم تشخيص أمراض الكلى؟

فحص البول للكشف عن وجود بروتين أو دم أو بكتيريا في البول.

فحص الدم لقياس مستوى الكرياتينين واليوريا في الدم.

التصوير بالأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية لتقييم حجم الكلى وشكلها.

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