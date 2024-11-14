لماذا يستخدم الموظفون الذكاء الاصطناعي سرا؟.. دوافع نفسية

كتب- أحمد الضبع:

كشف تقرير حديث لشركة Microsoft أن العديد من الموظفين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في عملهم سرًا، خوفًا من استبدالهم بالتكنولوجيا.

وأظهرت استطلاعات أجرتها الشركة أن 53% من العمال الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في مهامهم الأساسية يتجنبون الإفصاح عن هذا الاستخدام، بحسب موقع TechCrunch التقني.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة سارة الطيب، استشاري الطب النفسي، إن سبب استخدام بعض الموظفين للتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام اليومية، يعود إلى دوافع نفسية تتمثل في الخوف من فقدان الوظيفة أو الحصول على تقييم سلبي من رؤسائهم.

وفسّرت "الطيب" في تصريح لـ"مصراوي" أنّ الموظفين يخشون أن يُنظر إليهم كـ"عناصر قابلة للاستبدال" نتيجة اعتمادهم على أدوات الذكاء الاصطناعي، مضيفة أنّ بعضهم يسعى إلى إثبات مهاراته المستقلة للحصول على الثناء أو الترقية دون التبعية للأدوات التقنية.

وأوضحت أنّ هذا السلوك نابع من حاجة أساسية للأمان والاستقرار في بيئة العمل، والتي تشهد تطورات سريعة بفعل التكنولوجيا، ما يجعل الموظفين يشعرون بعدم اليقين حيال مستقبلهم الوظيفي.

من ناحية أخرى، ترى شركة Microsoft أنّ هذا الاتجاه سوف يتغير في المستقبل القريب، فمع ازدياد اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة، يتوقع أن يصبح

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من المقبول علنًا الاستفادة من هذه التقنيات كجزء أساسي من الأداء الوظيفي