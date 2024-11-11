احذرها.. علامات "صامتة" قد تشير إلى سرطان الأمعاء

هناك مجموعة من الأعراض التي قد يعاني منها الأشخاص المصابون بسرطان الأمعاء، ولكن بعضها قد يكون أقل شيوعا، ويصعب اكتشافه مبكراً لأن أعراضه قد تستغرق وقتاً طويلاً للظهور في الجسم.

ومن أجل التوعية بخطورة المرض، حذرت من تجاهل 3 علامات غير معروفة لسرطان الأمعاء، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

الشعور بالتعب

قد يكون هناك مجموعة من الأسباب التي تجعلك تشعر بالتعب، منها النوم القليل وضغوط الحياة اليومية، والإفراط في التمارين الرياضية.

إذا كنت قلقاً بشأن مدى تعبك، أو تشعر بالإرهاق بشكل عام، فتحدث إلى طبيبك. قد يعاني مرضى السرطان في بعض الأحيان من فقر الدم، وفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وشرحت: فقر الدم هو "المصطلح العام لوجود عدد أقل من خلايا الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي، أو وجود كمية منخفضة بشكل غير طبيعي من الهيموجلوبين في كل خلية دم حمراء".

براز قلم رصاص

قال الدكتور مايكل سيتشيني من جامعة ييل: "يجب تذكير الناس بمراقبة التغيرات التي تطرأ على برازهم، ولكن أحد الأعراض الغريبة بشكل خاص لسرطان الأمعاء يمكن أن يكون ما يشار إليه غالباً باسم "براز القلم الرصاص"، نسبة إلى شكله الرفيع.

خسارة الوزن غير المبررة

إذا كنت تفقد الوزن ولكنك لا تستطيع تفسير ذلك، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك. قال حوالي 40% من المرضى إنهم عانوا من فقدان الوزن غير المبرر عندما تم تشخيصهم لأول مرة وفقاً للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري.

لذلك دعت الجمعية إلى سرعة استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، لأنها قد تكون علامة على الإصابة بسرطان الأمعاء المبكر.