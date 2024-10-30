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"من غير ما تحس".. احذر 3 عوامل قد تسبب أمراض القلب

01:00 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أمراض القلب

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كتب – سيد متولي

تؤثر العديد من المشكلات الصحية، مثل سوء التغذية والإجهاد، على القلب، دون أن ندري، وقد تصل المضاعفات إلى أمراض القلب، ما يهدد الحياة.

وبحسب موقع onlymyhealth، هناك 3 عوامل قد تسبب أمراض القلب، دون أن ندري، وهي:

نوع الطعام
ما نتناوله يؤثر على القلب، إذ يمكن أن تسبب الوجبات الغنية بالدهون والسكريات والأملاح إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول، كما أن الأطعمة المقلية والمصنعة، تسبب ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من إجهاد القلب.

الإجهاد
الإجهاد المستمر يؤثر سلبا على القلب، إذ يؤدي التعرض المطول لهرمونات الإجهاد إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، مسببا التهابات بالجسم وهو عامل خطر كبير لأمراض القلب.

النوم
النوم العميق مهم لصحة القلب، والحرمان منه يؤدي إلى الإجهاد وارتفاع ضغط الدم، وتراكم الدهون في الشرايين، ما يسبب عدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع خطر الإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية.

أمراض القلب ارتفاع ضغط الدم صحة القلب
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