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غنية بمضادات الأكسدة.. أطعمة تقلل من الإصابة بسرطان الدم

01:32 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

سرطان الدم

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كتبت- شيماء مرسي

اللوكيميا هو شكل من أشكال السرطان الذي يصيب خلايا الدم، ولكن يوجد بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي قد تسهم في الوقاية من هذا السرطان، وفقا لموقع "medicalnewstoday".

الخضروات الصليبية:

مثل البروكلي والكرنب والقرنبيط واللفت، قد تسهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان الدم، وذلك بفضل المركبات الموجودة بها مثل السلفورافان التي تبطئ انتشار أنواع معينة من سرطان الدم.

البروتين:

ضروري لإصلاح الخلايا ونموها، لذا يجب تناول اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات.

الحمضيات:

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة بها على حماية خلايا الدم من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

البروبيوتيك:

تسهم في إمداد المعدة ببكتيريا صحية والتعامل مع الطعام بشكل أفضل وتقليل خطر الإصابة بسرطان الدم، ويمكنك العثور عليها في الزبادي.

الأسماك الدهنية:

مثل السلمون والماكريل والسردين وبذور الكتان والشيا والجوز تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي لها خصائص مضادة للالتهابات، ما يحمي من الإصابة بسرطان الدم.

الكركم:

يحتوي على على الكركمين، الذي له خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة.

التوت:

غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي يمكن أن تسهم في مكافحة سرطان الدم.

اللوكيميا سرطان الدم التوت الكركم السرطان
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