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تحمي من السكري والسرطان.. أطعمة تقي من أمراض القلب

01:07 م الجمعة 25 أكتوبر 2024
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    الجرجير - أرشيفية
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    نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحوية بمستشفى جامعة القاهرة
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كتبت - نرمين ضيف الله

الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير كنزًا غذائيًا حقيقيًا بفضل قيمتها الغذائية العالية، ودورها في تعزيز صحة الجسم ومكافحة الأمراض المزمنة.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ الخضروات الورقية غنية بالألياف التي تساهم بشكل كبير في تحسين صحة الجسم، وخصوصًا لمرضى السكري.

وأوضحت "عبد الوهاب" في تصريح لـ"مصراوي" أنّ الألياف في هذه الخضروات تساعد على الشعور بالشبع، ما يعزز التحكم في الوزن ويقلل من الشهية، وهو عامل حاسم في إدارة مرض السكري، كما تعمل على تنظيم امتصاص الجلوكوز في الدم.

وأضافت أن هذه الخضروات تحتوي على كميات كبيرة من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والالتهابات، ما يمنحها قدرة على مقاومة الأمراض المزمنة، وخاصة السرطانات، بفضل دور مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

وأشارت إلى أنّ تناول الخضروات الورقية يحمل العديد من الفوائد للجسم، منها:

- تحسين صحة القلب لغناها بفيتامين "ج" والبوتاسيوم.

- تعزيز صحة الشعر والبشرة.

- تنظيم مستويات السكر في الدم.

- تعزيز المناعة.

- دعم صحة الجهاز الهضمي.

تحمي من السكري السكري والسرطان أمراض القلب الخضروات الورقية
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