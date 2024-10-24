دراسة حديثة تكشف .. السهر ليلا قد يؤدي إلى الانتحار



عادة ما تزداد المشاعر السلبية ليلًا، أكثر من الإيجابية، مما يزيد من جذب الأفكار المرعبة، مثل الإقدام على الإنتحار، وذلك حسب ما كشفته دراسة حديثة أن العقل البشري يعمل بشكل مختلف إذا كان مستيقظاً في الليل ويميل إلى السلبية.



وأشار باحثون أمريكيون إلى أن أنظمة الدماغ تعمل بشكل مختلف بعد حلول الظلام، وتحديداً بعد منتصف الليل، حيث يتبع جسم الإنسان وعقله دورة طبيعية من النشاط مدتها 24 ساعة، مما يؤثر على العواطف والسلوك، بحسب موقع "ساينس أليرت".

باختصار، في ساعات محددة، يميل البشر إلى الشعور والتصرف بطرق معينة. ففي النهار، على سبيل المثال، تكون المستويات الجزيئية ونشاط المخ مضبوطة على اليقظة، ولكن في الليل، يكون السلوك المعتاد هو النوم.



من جانبها، قالت عالمة الأعصاب إليزابيث كليرمان من جامعة هارفارد: "هناك ملايين الأشخاص الذين يستيقظون في منتصف الليل، وهناك أدلة جيدة إلى حد ما على أن أدمغتهم لا تعمل بنفس الكفاءة التي تعمل بها أثناء النهار".



وأضافت: "إن ندائي هو إجراء المزيد من الأبحاث للنظر في هذا الأمر، لأن صحتهم وسلامتهم، وكذلك صحة وسلامة الآخرين، تتأثر بذلك".



واستخدم مؤلفو الدراسة مثالين لتوضيح وجهة نظرهم؛ المثال الأول يتعلق بمتعاطي هيروين ينجح في إدارة رغباته الشديدة أثناء النهار، ولكنه يستسلم لرغباته في الليل. أما القصة الثانية فهي عن طالب جامعي يعاني من الأرق، ويبدأ في الشعور باليأس والوحدة مع تراكم الليالي التي لا ينام فيها. وقد يكون كلا السيناريوهين قاتلاً في النهاية، لأن إيذاء النفس شائعاً للغاية في الليل، وخطر الانتحار يكون أعلى بثلاث مرات بين منتصف الليل والسادسة صباحاً، مقارنة بأي وقت آخر من اليوم.



وخلصت الدراسة إلى أن اليقظة الليلية تشكل عامل خطر للانتحار، باعتباره هروباً من الوحدة والألم، في وقت لا يوجد فيه أحد مستيقظاً لمنعه.

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