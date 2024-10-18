5 مشروبات تساعد على خفض مستويات السكر في الدم

كتب – سيد متولي

يأتي تشخيص مرض السكري مصحوبًا بالعديد من القيود، ويمكن أن يؤثر المرض تدريجيًا على العديد من وظائف الجسم بما في ذلك القلب والكلى والدماغ والعينين والجلد.

وبحسب timesofindia، يمكن أن تساعد بعض العلاجات الطبيعية في محاربة المرض أو منع خطورته لدى الأشخاص المصابين بالسكري ومرحلة ما قبل السكري.

وتحتوي أزهار بعض النباتات المحددة على مركبات طبيعية ذات خصائص مضادة لمرض السكري يمكنها منع ارتفاع نسبة السكر في الدم .

إليك بعض الزهور التي يمكنها التحكم في مستويات السكر في الدم:

زهرة الداليا

لا تتميز زهرة الداليا بمظهرها الجميل فحسب، بل تتمتع أيضًا بخصائص طبية رائعة، خاصة للأشخاص المصابين بمرض السكري.

تحتوي بتلات الزهرة على ثلاثة جزيئات يمكنها التحكم في مرض السكري، تحتوي على البيوتين، وهو أحد الفلافونويدات الغذائية، والذي يمكن أن يساعد في تقليل التهاب الدماغ وتحسين مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، وفقًا للدراسة المنشورة في Oxford Academic Life Metabolism.

زهرة البنفسج

يمكن أن تساعد عشبة البنفسج من مدغشقر، المعروفة أيضًا باسم Sadabahar، في خفض مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، فإن تناولها مع أدوية السكري غير آمن ويمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم بشكل خطير.

بصرف النظر عن مرض السكري، يمكن أن تساعد عشبة البنفسج من مدغشقر أيضًا في الوقاية من السرطان وعلاج التهاب الحلق والسعال ولدغات الحشرات وأمراض أخرى.

ومع ذلك، يجب دراسة آثارها الجانبية قبل استخدامها.

تمت الموافقة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على الأشكال النقية لبعض المواد الكيميائية الموجودة في عشبة البنفسج من مدغشقر ليتم إعطاؤها عن طريق الحقن لعلاج السرطان.

زهور الموز

قد لا ينصح بتناول الموز لمرضى السكري، ولكن أزهار الموز لها خصائص مضادة لمرض السكري ويمكن أن تكون مفيدة لهم.

وجدت دراسة أجريت على الفئران المصابة بمرض السكري أن بعض أعراض مرض السكري مثل ارتفاع سكر الدم، وكثرة التبول، وكثرة الأكل، وكثرة العطش، وسكر البول، ووزن الجسم انخفضت في الفئران المعالجة بأزهار الموز، ما يثبت أنها لها خصائص مضادة لمرض السكري ومضادة للجلوكوزيلات.

تتمتع أزهار الموز والسيقان الكاذبة بمؤشر نسبة السكر في الدم منخفض ومحتوى عالٍ من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة. يمكن إضافة أزهار الموز إلى النظام الغذائي على شكل سلطات أو كاري أو حساء.

الكركديه

يتميز نبات الكركديه ذو الأزهار الحمراء الزاهية بطعم حلو وحامض ويشتهر بخواصه الخافضة لسكر الدم.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة وايلي، فإن شاي الكركديه، وهو نوع من أنواع الكركديه، يخفض مستويات الجلوكوز في الدم بشكل كبير بعد صيام ليلة كاملة، يتم تحضير شاي الكركديه باستخدام الكأس، وهو الجزء من النبات الذي يدعم شجرة الكركديه.

زهرة البازلاء

يمكن أن يكون الشاي المصنوع من زهرة البازلاء الفراشية إضافة رائعة للنظام الغذائي لمرضى السكر.

تتمتع البتلات الزرقاء الزاهية من أزهار نبات البازلاء الفراشية بخصائص خافضة للسكر في الدم، ما يعني أن تناولها يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم.

يمكن أن يمنع تناول هذا المشروب ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساعد في الهضم، كما أنه يحسن إفراز الأنسولين وينظم عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز.

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