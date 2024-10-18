حقيقة أم خرافة.. كيف تؤثر تناول القهوة على أجسادنا؟
كتبت- أسماء العمدة:
تناول القهوة جزءٌ لا يتجزأ من روتين الكثيرين، ولكن هل تناول 4 فناجين يوميًا يؤثر على صحتنا؟
أحمد صلاح يقول إليك الآثار الإيجابية المحتملة لشرَب 4 فنجاين من القهوة يوميًا.
- تحسين المزاج واليقظة
وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، يحتوي الكافيين الموجود في القهوة على تأثير منبه للجهاز العصبي، مما يساعد على تحسين المزاج واليقظة والتركيز.
- حماية الدماغ
وتابع من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، إن تناول القهوة بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وباركنسون.
- حرق الدهون
قد يساعد الكافيين على زيادة معدل الأيض وحرق الدهون، مما قد يكون مفيدًا لإنقاص الوزن.
- تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض
ارتبط تناول القهوة بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض الكبد الدهنية غير الكحولية.
الآثار السلبية المحتملة:
1- الأرق
الإفراط في تناول الكافيين، خاصةً في وقت متأخر من اليوم، قد يؤدي إلى صعوبة في النوم والأرق.
2- القلق والتوتر
قد يزيد الكافيين من الشعور بالقلق والتوتر لدى بعض الأشخاص.
3- ارتفاع ضغط الدم
قد يؤدي تناول كميات كبيرة من القهوة إلى ارتفاع طفيف في ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون بالفعل من ارتفاع في ضغط الدم.
4- اضطرابات الجهاز الهضمي
قد يسبب الكافيين حرقة المعدة والإسهال وارتجاع المريء لدى بعض الأشخاص.
5- لإدمان
قد يصبح بعض الأشخاص مدمنين على الكافيين، مما يؤدي إلى أعراض انسحاب عند التوقف عن شرب القهوة.
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