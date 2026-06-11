الأبيض يسيطر على إطلالة سارة سلامة.. ما دلالة هذا اللون في عالم الموضة؟

لفتت الفنانة تارا عماد الأنظار خلال أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث تألقت بإطلالة عصرية جريئة جمعت بين اللونين الأسود والفوشيا، في تنسيق لافت عكس شخصيتها الأنيقة وقدرتها على مواكبة أحدث اتجاهات الموضة.

تصميم مبتكر يبرز الطابع العصري

اختارت تارا عماد إطلالة مميزة ارتكزت على بنطال واسع باللون الأسود، نسقته مع توب من قماش التول الشفاف بدرجات الفوشيا والوردي الداكن، جاءت بتفاصيل ملفوفة حول الجسم أضفت بعدًا فنيًا وعصريًا على المظهر. كما ساهمت الخامات الشفافة والانسيابية في منح الإطلالة لمسة درامية راقية.

إكسسوارات عصرية ولمسات جمالية ناعمة

واعتمدت تارا تسريحة شعر مرفوعة بأسلوب أنيق أبرز ملامح وجهها، بينما اختارت نظارة شمسية صغيرة بتصميم عصري وأقراطًا ذهبية بسيطة. كما جاء أحمر الشفاه الأحمر القوي ليضيف جرعة إضافية من الجرأة والحيوية، متناغمًا مع ألوان الإطلالة.

الفوشيا.. لون الجرأة والطاقة

يُعد الفوشيا من أكثر الألوان تعبيرًا عن الثقة والتميز في عالم الموضة، وهو خيار تفضله الكثير من النجمات الباحثات عن إطلالات تلفت الأنظار دون التخلي عن الأناقة.

دلالات اللون الفوشيا في عالم الموضة بحسب "فوج".

يرمز إلى الثقة بالنفس والجرأة.

يعكس الحيوية والطاقة الإيجابية.

يرتبط بالإبداع والتميز والخروج عن المألوف.

يمنح الإطلالة طابعًا أنثويًا قويًا وعصريًا.

يعد من الألوان اللافتة التي تعبر عن شخصية مستقلة وواثقة.

الأسود.. رمز الأناقة الخالدة

دلالات اللون الأسود في الموضة



يرمز إلى الأناقة الكلاسيكية.

يعكس القوة والثقة والرقي.

يمنح الإطلالة لمسة فاخرة وعصرية.

يعد من أكثر الألوان قدرة على إبراز تفاصيل التصميم.

تناغم بين القوة والأنوثة

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