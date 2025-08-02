غير مناسبة لقوامها.. 10 صور تكشف أسوأ إطلالة في الساحل الشمالي

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة فيفي عبده خلال عطلتها بالساحل الشمالي بإطلالة صيفية غير موفقة، حيث ارتدت طقما باللون الأسود مكونا من قميص فضفاض بأكمام طويلة وشورت قصير من نفس اللون.

ورغم بساطة الإطلالة، إلا أنها بدت غير مناسبة لأجواء الشاطئ المعروفة بالحيوية والألوان المبهجة.

مكياج وإكسسوارات غير متناسقة

اختارت فيفي نظارة شمسية كبيرة الحجم، إلى جانب ربطة رأس سوداء، ووضعت مكياجا بألوان نيود ناعمة، لكن رغم هذه اللمسات، لم تنجح الإطلالة في كسر حدة اللون الأسود.

خبيرة أزياء تعلق على إطلالة فيفي عبده الصيفية

علقت استشارية الأزياء والموضة زينب الشوربجي على الإطلالة، ووصفتها بأنها غير موفقة على الإطلاق لأجواء الساحل.

وأوضحت لـ"مصراوي" أن اللون الأسود لا يعكس روح الصيف أو البحر، بل يمنح إحساسا بعدم الحيوية.

ملاحظات على التنسيق

أشارت "زينب" أيضا إلى أن تنسيق القميص الفضفاض مع الشورت القصير لم يكن موفقا مع شكل القوام، مضيفة:

"كان من الأفضل اختيار شورت بخصر عالٍ لإبراز تناسق الجسم، أو اللجوء إلى فستان قصير بطول الركبة لإطلالة أكثر تناسقا".

اقتراحات لإطلالة صيفية أفضل

واختتمت بتقديم بعض الاقتراحات البديلة، مؤكدة أن فيفي عبده كان بإمكانها اختيار ألوان زاهية مثل الأبيض، الأصفر، الأزرق أو الفوشيا، لتتماشى أكثر مع روح الصيف وتمنح إطلالتها بهجة تنسجم مع أجواء الشاطئ.