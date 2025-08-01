بفستان أسود جلدي.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

كتبت- نرمين ضيف الله:

شاركت المطربة كارمن سليمان مجموعة من الصور الجديدة التي التُقطت لها خلال تسجيل ألبومها الخاص.

واختارت إطلالة جريئة، أنيقة، وعصرية تعكس قوة الحضور والأنوثة في آنٍ واحد.

والفستان من الجلد الأسود، بتصميم سترابلس (بدون أكمام)، وقصة ضيقة تبرز تفاصيل القوام.

الفستان من توقيع المصممة Kristina Fidelskaya، المعروفة بأسلوبها الفاخر والمينيمالي.

واختارت مكياج جذاب ورسمت عيون محددتين بآي لاينر قوي وظلال عيون بلون دافئ، مما يضفي عمقًا ونظرة حادة.

مع كونتور خفيف يبرز الملامح، وأحمر شفاه بدرجة نيود.

واختارت شعرها مفرود بطريقة ناعمة وانسيابية، يُظهر ملامح الوجه بوضوح، وهو خيار كلاسيكي لأي لوك جلدي قوي.

وارتدت عقد Statement Necklace بستايل ميتاليك، يتناسب مع الجرأة الواضحة للفستان، ويعزز الإحساس بالقوة.

والمجوهرات من توقيع Laila Wahba وFerozah Jewellery، وهما اسمان معروفان بتصميم قطع فنية تعكس التميز.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" دلالات اختيار الفستان حسب توجهات الموضة العالمية وفق موقع أزياء "Vogue ".

القوة الأنثوية، والجلد الأسود مع قصة ضيّقة وسترابليس يرمز إلى المرأة القوية الجريئة الواثقة من نفسها، وهو توجه بارز في عروض Alexander McQueen وSaint Laurent.

الفستان بلا تطريز أو تفاصيل زائدة، لكنه يعتمد على الخامة والقصة ليصنع التأثير.

هذه فلسفة تعتمدها علامات راقية مثل The Row وGivenchy.

موضة الجلد الأسود عنصر خالد في الموضة، لكنه في 2025 تحديدًا عاد بقوة في صيحات السهرات، ويُستخدم لخلق توازن بين الجرأة والترف.