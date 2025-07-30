"شورت جينز قصير".. كيف نسقت مي سليم إطلالتها الجريئة؟

تألقت الفنانة مي سليم بإطلالة صيفية لافتة، حيث اختارت توب مكشوف الكتفين بتصميم عصري يحمل نقوشا بألوان الأبيض والكحلي، ما أضفى لمسة من الجاذبية.

شورت جينز أنيق

نسقت التوب مع شورت جينز قصير بستايل، ما أضاف لمسة جريئة إلى الإطلالة.

إكسسوارات مميزة لإطلالة كاملة

أكملت مي إطلالتها بقبعة باللون البيج، ونظارة شمسية، كما حملت حقيبة يد كبيرة بطابع كلاسيكي باللون البني الداكن، لتجمع بين الأناقة والجاذبية.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من سلسلة، وحلق.

تسريحة شعر ومكياج ناعم

اعتمدت تسريحة شعر منسدلة مموجة زادت من أنوثتها، مع مكياج ناعم يُبرز جمال ملامحها، لتكون الإطلالة مثالية لأجواء البحر والشاطئ.

القبعة كإكسسوار يعزز الثقة والأناقة

وفقا لموقع "bon"، لا يقتصر ارتداء القبعة على الجوانب الجمالية والأناقة فقط، بل يحمل فوائد صحية وعملية مهمة، فهي توفر حماية فعالة من أشعة الشمس الضارة، ما يجعلها ضرورية بشكل خاص في الأيام المشمسة للحفاظ على صحة البشرة والعينين.

بالإضافة إلى ذلك، القبعة من الإكسسوارات الأساسية التي تضيف لمسة عصرية وأنيقة لأي إطلالة، فهي تبرز شخصية مرتديها وتمنحه ثقة وجاذبية مميزة، حيث يمكنها بسهولة تحويل لوك بسيط إلى مظهر متكامل وفاخر في وقت قصير جدا.